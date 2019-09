Ya pronto terminan las incomodidades en el aeropuerto de Barranquilla

El 31 de diciembre próximo promete terminar la larga lista de incomodidades por las que tienen que pasar los usuarios del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Con obras avanzadas, hasta el momento, en un 78 por ciento, el último día del año fue el escogido para que sea retirada la carpa por la que se viene ingresando al área de los counters y se eliminarán los transportes internos de pasajeros en buses.



El polvo y el ruido propio de construcción deberá disminuir de acuerdo a lo explicado por el director de construcción de la terminal aérea, el ingeniero Jorge Maldonado.



“La idea es que a final de diciembre podamos usar el aeropuerto como debe ser. Quedaría faltando el parqueadero del frente y algunos acabados. El compromiso es estar en un ciento por ciento para atender la cumbre del BID, el 28 de febrero de 2020”, contó.

​

La remodelación y modernización del Cortissoz, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al Grupo Aeroportuario del Caribe, no ha sido nada fácil, según agrega Maldonado, porque tuvo el plus de que no fue una estructura que se hizo desde cero, ya que hubo que intervenir la ya existente.

“Hubo que volver a hacer la estructura de concreto con el aeropuerto funcionando, lo que no permitía operar igual sin afectar sensiblemente a los usuarios. Ya estamos a muy poco tiempo”, agregó el ingeniero.



Actualmente, se trabaja en la etapa de adecuación y montaje de equipamiento de la tecnología en lo que tiene que ver con los 14 sub sistemas de seguridad e información automatizados que se necesitan para la operación del aeropuerto.



En esta etapa final de obras, ya se pueden ver instalados los sistemas de recolección y entrega de equipaje, similar al que actualmente utiliza El Dorado, la terminal aérea de Bogotá.



Dicho sistema de bandas de equipaje permitirá un manejo más eficiente de la gestión aeroportuaria. Se trata del BHS por sus siglas en inglés: Baggage Handling System, diseñado para gestionar 1.200 maletas por hora.



Esta tecnología tiene la capacidad de detectar todo tipo de elementos que alteren la seguridad de las operaciones, con tecnología de detección de etiqueta o bag tag que permite ubicar el equipaje asociado a cada pasajero, tal como sucede en los aeropuertos de las capitales más importantes del mundo.



De igual manera, el Cortissoz estrena un sistema de recibo de maletas tanto para los pasajeros nacionales como internacionales con la capacidad suficiente para soportar y atender las necesidades operacionales proyectadas hasta el año 2035.

Energía autogenerada

El aeropuerto Ernesto Cortissoz contará con una planta de autogeneración de energía similar a la de Barajas, aeropuerto de Madrid. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En esta fase de construcción final en el aeropuerto, otro de los adelantos del proceso de transformación, se evidencia sobre el margen derecho de la vía de acceso al Cortissoz, donde fue construida una planta de autogeneración de energía propia.



Antonio Rasch, director de Mantenimiento, Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente del GAC, explicó que la planta garantiza el suministro continuo de la energía a todas las instalaciones y servicios del aeropuerto. Compuesto por un motor de combustión a gas de última generación de 2,5 megawatios de potencia que, en sincronía con el sistema central (Electricaribe), alcanza a suplir la demanda energética del aeropuerto. La planta podría abastecer a 1.800 familias.



Luego del traslado de una peluquería, en julio pasado, lo que trajo un atraso a la obra, siguieron los trabajos de construcción de una rampa vehicular de acceso a la terminal de pasajeros y en la que será la futura zona de Check-in.

El sistema de bandas de equipaje cumple con los estándares a nivel de aeropuertos insignias en el mundo. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En cuanto a los frentes de obras e intervenciones actuales se pueden mencionar, entre otros, el reforzamiento estructural y adecuación de las salas del Muelle Internacional, la terminación de remates finales de las salas de Muelle Nacional y la nueva Estación de Bomberos, la cimentación del nuevo edificio de las maletas nacionales, la demolición y reposición de prefabricados de la fachada de la Torre de Control, entre otros.



De esta forma, la modernización del aeropuerto avanza. Su desarrollo logrará disponer de una terminal de pasajeros con 27 mil metros cuadrados, 10 mil más que el anterior edificio; una nueva zona de chequeo de pasajeros con 49 nuevos counters y 15 kioskos de autocheck-in; 9 puentes de abordaje distribuidos en las 13 salas de espera, y 5 bandas de equipaje de última tecnología.



El aeropuerto Ernesto Cortissoz contará con de 397 cámaras con 5 niveles de seguridad de última tecnología, lo que permitirá aumentar la seguridad al más alto nivel.

