‘Nunca lo hice con la intención de venganza’: Martín Mestre tras extradición de Saade

En la tarde de este viernes 12 de abril, la familia de Nancy Mestre, encabezada por el padre de la víctima, reaccionó por primera vez de manera pública a lo que fue la extradición de Jaime Saade Cormane.

El mensaje que le envío a los padres de familia es a no desfallecer

Martín Mestre, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo de las autoridades de Colombia y Brasil para el traslado del condenado a Barranquilla, y agregó que no se considera “héroe” ni “detective”, como lo han catalogado tras luchar por justicia durante 30 años.

“Mi intención nunca fue tomar venganza, en la familia no se pensó en eso. Mi lucha fue por hacer justicia. El mensaje que le envío a los padres de familia es a no desfallecer, a no esperar que las autoridades actúen”, expresó el hombre.

Su reacción tras ver a Saade con esposas púrpuras

Mestre confesó que le sorprendió ver a Saade con las esposas color púrpura, lo que “representa la seguridad” para las mujeres en el país y se refirió, además, a los momentos más difíciles que vivió en la batalla por extraditar al condenado por homicidio.

“Para mí, todo el proceso fue difícil. Uno no está enseñado para medir lo que le viene, las circunstancias. Todo fue difícil. Cuando el coronel Serna, de Interpol, me llamó a decirme que habían capturado a Jaime Saade yo pensé que hasta ahí había llegado la cuestión, pensé que era algo expedito. Nunca me imaginé que nuestro viacrucis iba a continuar, porque llegó que la sala que le correspondió al Supremo Tribunal Federal de Brasil, conformado por cinco magistrados, iba a votar si sí o si no se extraditaba. Hubo un empate y el empate sobre la ley favorece al reo”, recordó Mestre.

Sobre el largo proceso para la extradición

De verdad, ese día lloré. Hasta aquí llegamos nosotros. Esto no cumplió con los requisitos

Martín describió ese proceso como “largo”, tanto que debieron viajar hasta Brasil para lograr la decisión final. Como si fuera poco, surgió la condición del STF de quitar el delito de estupro, ya que había prescrito.

“Nos dieron un tiempo perentorio para mandarlo. Justamente la jueza estaba incapacitada, entró el lunes y el lunes recibió que el martes tenía que mandar a la corte una serie de condiciones, pero no había tiempo. El martes se logró hacer un documento para ver si lo aceptaban en la Suprema Corte con los requisitos. Cuando entramos, nos dijeron ‘Recuerden el cambio de horario’. Hasta eso… De verdad, ese día lloré. Hasta aquí llegamos nosotros. Esto no cumplió con los requisitos y cuando de pronto el señor embajador da la buena noticia: ‘El gobierno de Brasil aprueba la extradición de Jaime Saade’. Todo fue difícil”, señala.

Mestre anunció que está escribiendo un libro

Martín Mestre anunció que está escribiendo un libro “para contar la verdad y para que nadie más la cuente, sino nosotros que somos los actores”. En ese sentido, dio más detalles de este proyecto en el que ahora se encuentra.

“El libro va a contar la realidad de lo sucedido desde el primer día, cuando le di el permiso a Nancy y le dije a Saade: ‘Me la cuidas’, hasta el día de hoy. Va a ser interesante y todo eso se va a estar diciendo en el libro, detallado, cómo lo logramos, los perfiles que hicimos, las redes Facebook, Whatsapp, números telefónicos que existían y no existían”, describe.

El abogado sobre la condena de Saade

A su turno, el abogado de la familia Mestre, Raúl Romero, destacó que, más allá de la cantidad de años de condena, lo importante es el sometimiento a la justicia de Jaime Saade Cormane.

Uno de los condicionamientos que estipuló el Tribunal Supremo de Brasil para extraditar a Jaime Saade es que se le sumara el tiempo que ha durado detenido en el vecino país

“Él debe pagar en un sitio de reclusión y ya se encuentra en Barranquilla. Para hablar desde el punto de vista jurídico, si bien es cierto que fue condenado y tiene derechos, conforme a esos derechos es que le fueron redosificadas sus condenas. Primero la que fue impuesta en la década de los 90, de aproximadamente 27 años de prisión. Con posterioridad, haciendo uso de ese principio de favorabilidad que le otorga al reo, la norma con el transcurrir del tiempo fue cambiando”, contó el representante legal.

Agregó que la defensa de Saade hizo uso de ese principio de favorabilidad, toda vez que los términos se redujeron con el tiempo. No fue propiamente el Juzgado Primero de Ejecución de Penas que le redosificó la condena, sino en segunda instancia el Tribunal Superior de Barranquilla.

“Conforme al tratado de extradición suscrito entre ambos países, existe un bloque de constitucionalidad. Los pactos son para cumplirlos y ese pacto es de obligatorio cumplimiento para Colombia. Y uno de los condicionamientos que estipuló el Tribunal Supremo de Brasil para extraditar a Jaime Saade es que se le sumara el tiempo que ha durado detenido en el vecino país y que no se le compute el delito de estupro”, reveló el abogado Romero.

Explicó que a Jaime Saade no le han bajado la pena, sigue siendo de 24 años. Sin embargo, para efectos del cumplimiento de la condena, señaló que hay redenciones.

“Su condena en sentencia es efectivamente de 24 años, ya está estipulado de manera directa conforme al tratado de extradición. Para efectos de antecedentes, a él le va a salir siempre 24 años de condena. Sin el ánimo de reparos, puede terminar hasta pagando menos años de prisión, conforme a su comportamiento, a cómo se vayan desarrollando las cosas”, indicó Romero.

El abogado definió el proceso como “un hito en la historia” desde el ámbito jurídico, ya que por primera vez un Tribunal revoca su decisión de no extradición y accede a extraditar a una persona, según dijo.

El estado de salud de Jaime Saade

Horas antes de esta rueda de prensa, se conocieron los resultados de esa observación, tras ser recibidos por el Inpec. En términos generales, el diagnóstico apunta un estado normal, con hipertensión, diabetes y problemas de vista.

Entretanto, con respecto a la condición mental, también reportan normalidad. Por lo anterior, continuó el proceso de recepción en el centro de reclusión, donde sigue cumpliendo con trámites judiciales de identificación y protocolos de bioseguridad.

Asimismo, en una junta, las autoridades del penal se encuentran definiendo el lugar que ocupará el extraditado, teniendo en cuenta su estado de salud y las medidas de seguridad según el caso que demanda.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

