Nuevo trazado en vía a Ciénaga no cayó bien

"Expreso mis reservas por el nuevo trazado de la vía Barranquilla - Ciénaga, pues podría afectar la competitividad”, fue la reacción del senador conservador Efraín Cepeda al conocer en las últimas horas una propuesta del Ministerio de Transporte de construir un corredor vial por detrás de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en reemplazo de la doble calzada que se ha planteado entre Ciénaga y Barranquilla.

“Si ya se han adelantado los estudios para la construcción de la doble calzada Barranquilla - Ciénaga, aventurarnos a un nuevo trazado por detrás de la Ciénaga es una alternativa de mucha mayor longitud, que requeriría de nuevos estudios que retrasarían lo avanzado hasta hoy”, sostiene Cepeda e invita a la ministra de Transporte, la barranquillera Ángela María Orozco, a discutirlo con la bancada del Caribe,que asegura: “ requiere información por parte de Mintransporte para hacer una evaluación de fondo”.



Hace dos semanas, Orozco estuvo en Barranquilla y dejó en claro que el Gobierno Nacional no cuenta con los recursos para financiar el trayecto Barranquilla-Ciénaga, que tiene un costo de 500.000 mil millones de pesos, el cual se duplicaría con la construcción de dos viaductos, en los kilómetros 19 y 28 de esta carretera.



La ministra enfatizó en Barranquilla que tanto el Invías como la Agencia Nacional de Infraestructura los encontró desfinanciado, con las vigencias futuras comprometidas hasta el años 2024, por lo que no ve salida financiera para el proyecto de la doble calzada de la carretera en mención en el 2019.



Justamente ayer, en su edición local, el periódico El Heraldo sostiene que el Ministerio está analizando la posibilidad de intervenir unos 124 kilómetros en el Magdalena, a los que se deben sumar unos 20 kilómetros de la polémica vía de La Prosperidad, que conecta al corregimiento de Palermo con el municipio de Sitionuevo.



El corredor que estaría proponiendo el Mintransporte iría desde Palermo, pueblo que se encuentra bajando el puente Pumarejo, hasta Fundación (trayecto de 144 kilómetros) y cruzaría los municipios ribereños de Sitionuevo, Remolino, Salamina, Pivijay y la población de Piñuelas.



El senador Cepeda insiste en que: “¡Lo barato sale caro! El trazado propuesto por la ministra tendría un impacto ambiental negativo para la Ciénaga Grande de Santa Marta pues actúa como dique para el río Magdalena”.



Por lo pronto, la ministra de Transporte ha planteado la idea de reunirse con los gremios y diferentes sectores, para analizar el trazado y escoger la mejor solución de movilidad por esta zona del Caribe colombiano.



El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, ha dicho que este proyecto ayudaría a descongestionar la vía Barranquilla- Ciénaga del transporte pesado, pero no se puede abandonar la doble calzada de esta carretera, tal como está planteada en los proyectos que se han discutido, y que pensado en eso se está haciendo el nuevo puente Pumarejo, que tiene dos calzadas y seis carriles de ancho.

LEONARDO HERRERA DELGANS

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA.