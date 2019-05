Barranquilleros dejarán de madrugar para viajar a Miami 

Los barranquilleros que durante siete meses debieron madrugar a las 3 am para viajar a Miami, celebran la decisión de Avianca de cambiar el horario a las 7 a.m. a partir de este miércoles ocho de mayo.

El anuncio lo hizo la vicepresidenta de Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos de Avianca, María Paula Duque, en reunión con el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, que se cumplió este martes en Bogotá.



“Va a ser un horario muy favorable con luz del día, eso responde a las necesidades de esta ciudad y a las gestiones que desde aquí se hicieron ante Avianca para garantizar la satisfacción de nuestros clientes", dijo Duque.



A su turno el gobernador Verano celebró esta decisión, y recordó que se reunió con el Presidente de Avianca, Germán Efromovich, con el propósito de buscar una solución a la quejas de los viajeros barranquilleros.



La compañía brindó durante siete meses el 'vuelo madrugador' hacía Miami , el cual salía de Barranquilla a las 3:00 am. LO que generó malestar entre los usuarios y empresarios del Departamento, quienes rechazaron esta decisión.



El próximo 5 de octubre la empresa aérea cumple 100 años de haber sido fundadas en Barranquilla, por lo que fue otra razón para realizar esta reprogramación, para estrechar lazos de hermandad con el Atlántico.



"Un vuelo no pondrán en riesgo la relación con el Departamento y en especial con Barranquilla. A veces los itinerarios no son perfectos y no se logra todo lo que se desea. Lo importante es que hemos escuchado las inquietudes del gobernador y de los mismos usuarios y por ello salimos a buscar alternativas", puntualizó la ejecutiva de la aerolinea.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2