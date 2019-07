Nuevas protestas en Barranquilla por obras del nuevo puente Pumarejo

Una nueva parálisis sufrieron hoy los trabajos de construcción del nuevo puente Pumarejo, que comunica al Atlántico con el Magdalena, por parte de los habitantes del barrio la Chinita, en la entrada de Barranquilla, que aseguran se están viendo afectados por las obras.

En mayo pasado representantes del barrio, localizado al suroriente de esta capital, bloquearon el paso de las maquinas tras denunciar que como consecuencia de los trabajos les estaban bloqueado las vías de acceso al sector.



Luego de unos acuerdos y mesa de trabajo se levantaron las protestas. Este fin de semana la comunidad volvió a salir a la calle y le salió al paso a las declaraciones de Héctor Carbonel, Coordinador de la Veeduría del Puente Pumarejo y director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Norte, quien aseguró que los vecinos del sector están incumpliendo los acuerdos pactados.



El nuevo puente, en el que se invierten más de 600 mil millones de pesos, está programado para ser entregado en diciembre próximo.

“Son totalmente infundadas y ajenas a la realidad , debido a que durante la etapa de socialización del proyecto, y durante la reunión efectuada en el mes de Mayo con un grupo muy minoritario de la comunidad, no se le informó a esta sobre el cierre total de cinco vías de acceso al barrio, ni sobre la reducción de un tramo de la vía por dónde atraviesa un arroyo, que inunda más de 350 viviendas en época de invierno, ni sobre la dificultad que genera está obra para la circulación de los niños, niñas y adolescentes para trasladarse a las diferentes instituciones educativas donde reciben sus estudios”, explican líderes en un comunicado enviado a EL TIEMPO.

Carbonel ha dicho que el compromiso que hay con la comunidad, y que fue suscrito en la mesa de trabajo con el Invias, fue que el 25 de Julio se les presentarán los avances de las obras a cambio que los vecinos dejen avanzar el proyecto y no sigan poniendo en riesgo la operación.



“Rechazamos estás declaraciones que no se ajustan a la realidad, y le recordamos a los integrantes de esta Veeduría, que independientemente a las características del proyecto que se esté desarrollando o se vaya a desarrollar, el interés y el beneficio de un particular no puede primar sobre el interés y el beneficio de toda una comunidad”, puntualizan los vecinos de La Chinita.