Paciente de Nueva EPS lucha con Tutela para volver a escuchar

Una llamada en la cual escuchó la voz de una funcionaria de la Nueva EPS durante los primeros días de julio, ilusionó a Filadelfo Galvis, quien sintió que se acercaba la solución a la tinitis que hace meses le impide llevar una vida normal.



La comunicación se estableció justo después de una denuncia hecha por el ciudadano a través de EL TIEMPO. Galvis espera la ejecución de un tratamiento ordenado por un médico especialista, el cual la Nueva EPS, después de aprobarlo, lo echó atrás.

El paciente define su malestar como “un zumbido agudo y constante, que no deja de fastidiar en su oído derecho”. El malestar le dificulta hablar, comer, dormir y, desde luego, escuchar.



“Hubo un momento en el que sentí que debía acudir a consultas particulares y lo hice. Sin temor me gasté los ahorros que tenía, algo así como 5 millones de pesos. El diagnóstico fue bastante claro, después de que me hicieron hasta un examen que se llama microaudiometría”, manifestó.

Orden y reversa

“El doctor Anuar Zafadi me atendió y hace más de un mes emitió una orden en la que indica que necesito un tratamiento condicionado de sonido, exactamente se llama Reve 134. Consiste en estimular la acústica con un dispositivo”, explicó.



Después de la orden médica que emocionó a Galvis, se reunió el Comité de ayudas auditivas de la Nueva EPS, el cual determinó que para su caso bastaba un dispositivo genérico, el cual le permite escuchar, pero con el cual padece dolores debido a las interferencias.

El presente

En la llamada de la primera semana de julio, solo le pidieron a Galvis algunos datos, que en nada mejoraron su situación clínica. El hombre de 67 años, quien se encuentra pensionado por invalidez y tiene una amplia faceta como compositor musical, agregó que sus dolencias no dejan de aumentar.



Ante esta situación interpuso una Tutela. Previamente dirigió una queja formal en la Superintendencia de Salud, de la cual tampoco ha visto resultados.



“Estoy a la espera de lo que diga el Juzgado 12 Civil Municipal. En caso de no encontrar una solución, he pensado en las vías de hecho. Tendré que encadenarme y hacer huelga de hambre en una sede de Nueva EPS”, sostuvo.

La enfermedad

Tinitis es el término empleado en la medicina cuando una persona escucha los sonidos que provienen de la parte interior de su cuerpo, en lugar de percibir los sonidos exteriores.



Expertos aseguran que de acuerdo al estado emocional, los pacientes pueden llegar a escuchar silbidos y hasta rugidos. Suele ser causada por daños en las células del oído interno.



"Frente a la más reciente solicitud realizada por nuestro afiliado para su tratamiento condicionado de sonido Reve 134 y ordenado por el especialista de la compañía, ya Nueva EPS está en gestión a través de su Back de Autorizaciones para garantizar la prestación de dicho servicio", anunció la empresa a través de un portavoz.

WILHELM GARAVITO MALDONADO

EL TIEMPO

BARRANQUILLA

