Berbetronik #30, en nuevo escenario para Amor y Amistad

La Berbetronik trasciende en Barranquilla más allá de la época de Carnaval. Es un evento al que llegan locales y visitantes, en el que se ofrece una experiencia típica de barrio llevada a otro nivel.



Su nombre original, ‘verbena’, hace referencia a una fiesta popular donde hay baile, puestos de comida y mercadillo.

La fiesta viene cargada de ese sentir verbenero, resaltando la música picotera, en la que hay ritmos del Caribe y africanos, los cuales provocan euforia y despeluque. En esta ocasión dos grandes eventos, Berbetronik y Starfest, se unen para recibir a los creyentes y no creyentes del amor.



Este sábado en la Bodega Alcira (Vía 40 No. 79B – 145) se llevará a cabo la Berbetronik #30 “La Amorosa”, edición Berbestar, que abrirá sus puertas al público a las 5:00 p. m.

Este encuentro es reconocido a nivel nacional y en esta ocasión contará con artistas de diferentes estilos y ritmos, quienes pondrán a bailar y gozar con sonidos africanos, hip hop, dance hall y alternativos, entre otros.



Este gran fiesta permitirá vivir dos experiencias dentro de un mismo espacio. Por un lado, en la tarima de la Berbetronik estarán Aldo Ranks, Latin Dreams, Mao Meléndez, Mr. Big Nayo, Sammypro, Flavor Colectivo, Negrin el Potente y Busy Twist.



En el otro escenario, el del Star Fest, se presentarán los Dj Juan el Astronauta, Memek, Óscar Fonseca, Kevin Jessurum, Pimentel, Daniel Juliao y DNA.



Contando con un nuevo protocolo de logística y seguridad para obtener la invitación los interesados deberán acercarse a uno de los puntos autorizados, que son Victorino (calle 76 No 57 – 44 segundo piso), El Patio de Magda (carrera 53 No 75 - 96), Yummy Records (carrera 47 No 85 - 125), La Puerta de Abajo (carrera 52 No 75 – 111), Legend (calle 72 No 46 – 14), Coliseo Elías Chegwin y las tiendas musicales Miche.



Los interesados deberán consumir uno de los productos seleccionados, de acuerdo a las políticas de cada establecimiento. Posteriormente, tendrán que registrar sus datos.

Para el acceso al concierto es necesario portar cédula de ciudadanía. No se aceptará el ingreso de ningún menor.

Andrea Estrada Pombo

Para EL TIEMPO Barranquilla

@andre_estrada23