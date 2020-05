Tránsito del Atlántico adopta protocolos para atención presencial

Con el fin de prestar la atención presencial desde este martes 26 de mayo, en el marco de la reapertura de las oficinas, el Instituto de Tránsito del Atlántico ha dispuesto de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, a los usuarios y funcionarios.

De acuerdo con Susana Cadavid, directora del organismo, para la adopción de los protocolos se capacitó a todo el personal de la entidad sobre las normas existentes en bioseguridad para aplicarlas durante las jornadas laborales, desinfectar las instalaciones y establecer una rutina de limpieza y desinfección a aplicar en las sedes del instituto.



La funcionaria agregó que el protocolo inicia con la limpieza y desinfección de las sedes del instituto antes de la apertura para la atención al público, a las 7 de la mañana, cuando se limpian pisos, paredes, silletería y ventanas de las áreas de acceso al público y personal de la entidad.



Luego, a las 9 de la mañana, se realiza una segunda etapa de desinfección de los sitios por donde circuló el personal, incluyendo las perillas y manillas de las puertas, barandas, teclados de computadores, teléfonos, aparatos celulares y la zona externa. Estas operaciones de aseo, que incluyen baños y área de consumo de alimentos usados por los funcionarios, se repiten a las 12:30 del día antes de la segunda jornada laboral y a las 3 de la tarde.

La funcionara explicó que las personas que lleguen a las sedes a realizar trámites deberán esperar a las afueras de las oficinas, conservando la distancia entre una y otra, las cuales están demarcadas. Luego, el personal los recibirá, previa confirmación de su cita y verificando que lleve tapaboca adecuado, se les someterá a una desinfección con tapetes especiales para ello, se les toma la temperatura y les facilita gel antibacterial o si lo prefiere la persona puede lavarse las manos en lavamanos instalados para ello.



“Si la temperatura es superior a 37 grados no se le permite la entrada”, añadió Cadavid, quien agregó que para apoyar esta labor se amplió el personal de atención que labora en la entidad.



En cuanto a los funcionarios de la entidad que atienden al público, antes de entrar cumplen el mismo protocolo, y si alguno de ellos tiene más de 37 grados de temperatura es aislado y se pone a disposición de los protocolos de la secretaría de Salud, es decir si se le envía a confinamiento en su casa o si se remite a un centro especializado. Cada funcionario debe lavarse las manos con agua y jabón cada dos horas.

La directora del Tránsito hizo énfasis en que la atención no estará abierta a todo el público en general, sino a aquellas personas a las que se les haya asignado cita a través de solicitud por el correo electrónico información@transitodelatlantico.gov.co o la línea telefónica 3233457070, tampoco se abre para todos los trámites que ofrece el instituto, sino para aquellos que no pueden hacerse en línea.



“Los trámites que vamos a ofrecer de manera presencial son los asociados al Registro Nacional Automotor, como traspasos, matrícula inicial, cambio de olor, entre otros. Aún no vamos a prestar servicios relacionados como multa con descuentos ni cursos por CIA Viales, los cuales están suspendidos por parte del ministerio”, expresó la directora.





