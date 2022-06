Un grupo de aproximadamente 50 mujeres víctimas de violencias políticas y sexuales del Caribe colombiano y otras regiones del país, se reunieron en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, en Barranquilla, para dialogar con el Estado sobre garantías de no repetición del conflicto.



En el encuentro, representantes y tomadores de decisión de las entidades del Gobierno Nacional, responsables de la implementación de políticas, programas y proyectos de género, así como responsables del seguimiento al Acuerdo de Paz, escucharon a las mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado, con el fin de diseñar rutas que permitan materializar sus propuestas para la convivencia y la no repetición.



“El objetivo de este diálogo es que se pueda escuchar a las mujeres en líneas como participación política, acceso a la justicia, las garantías en temas de derechos sexuales y reproductivos. Que todas esas recomendaciones puedan quedar en el informe final para que los organismos puedan incluirlas en sus políticas públicas a nivel nacional”, aseguró Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad.



Este escenario se desarrolla en retribución de las contribuciones del proceso de la Macro Caribe, en el que participan mujeres y personas LGBTIQ+ negras, raizales, palenqueras, Rrom, campesinas y rurales, como un compromiso ético, político e histórico de apoyar, junto con otras iniciativas, para crear las condiciones y garantías de no repetición del conflicto armado.

Perdón a las víctimas

Luz Marina Giraldo, excombatiente de las Farc en el departamento del Meta, pidió perdón a las víctimas de ese grupo y exhortó a no renunciar a la paz en Colombia.



“No permitamos como ciudadanos que el país retroceda, no permitamos que los niños, niñas, nuestros hijos vuelvan a la guerra, que los cuerpos de las mujeres sean objetos y botín de guerra. Eso no depende de un papel firmado, así como la paz, depende de nuestro compromiso como pueblo”, afirmó.

“Quiero pedir perdón a las víctimas por parte de las antiguas FARC - EP. Sé que 53 años de guerra no se borran de la noche a la mañana, pero estoy segura que podemos reconciliarnos”: Luz Marina Giraldo, firmante del Acuerdo de Paz #EnVivo ► https://t.co/4CIDf4T6Ku pic.twitter.com/2ERHamRCdh — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) June 7, 2022

La Comisión ha identificado que el 65% de las recomendaciones están dirigidas al Estado e incluyen adecuaciones legislativas, normativas e institucionales para garantizar los derechos de las víctimas, su atención y reparación con enfoque de género y cumplimiento del Acuerdo de Paz.



Mientras que el 35% restante se refiere a transformaciones culturales orientadas a la prevención y no repetición.

En el marco de este proceso, la Comisión condensó 300 recomendaciones resultado del análisis de 63 informes entregados por organizaciones de mujeres y personas LGTBIQ. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Colombia es un país que ha avanzado en la garantía de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, sin embargo sigue habiendo barreras en los conocimientos entre las normas y la realidad”, expresó Gómez Corrales.



Añadió, que, precisamente “frente a eso es que queremos ahondar, que se tenga claro cuál es el papel de la sociedad civil, de entender y comprender los derechos y que estos sean garantizados”.



En el marco de este proceso, la Comisión condensó 300 recomendaciones resultado del análisis de 63 informes entregados por organizaciones de mujeres y personas LGTBIQ.



“Estos aportes de las mujeres son valiosos desde sus diversidades étnicas, territoriales, etarias, de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Trabajamos porque sus memorias de resistencia, experiencias de convivencia y recomendaciones de no repetición sean incorporadas y materializadas en planes, programas y políticas públicas que permitan garantizar”, explicó la vocera de la Comisión de la Verdad.



El evento estuvo liderado por la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón; la vicepresidenta de la JEP, Alexandra Sandoval; la coordinadora de la Comisión de Género de la JEP, Reinere Jamamillo; el equipo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad y la Macro Caribe.



En el espacio de diálogo asistieron mujeres pertenecientes al Ágora de Mujeres, a diversas organizaciones del movimiento de mujeres y plataformas LGTBIQ+ del Caribe y otros procesos organizativos a nivel nacional, que compartieron experiencias del Caribe, Antioquia, Eje Cafetero, Magdalena Medio, Pacífico, Centro Oriente, Centro Andina y Orinoquía.

BARRANQUILLA