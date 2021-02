Temor en pueblo del Atlántico por aparición de cruces negras en casas

Atemorizada se encuentra este lunes la comunidad de Juan de Acosta (Atlántico), luego de que amanecieran pintadas unas cruces negras en las fachadas de cuatro casas del municipio.

El hecho se ha convertido en todo un misterio en la población, que no supera los 18.900 habitantes, toda vez que las cuatro familias afectadas aseguran no haber recibido amenazas anteriormente.



Por este caso, el secretario de Gobierno municipal, Juan David Rojas, aseguró que la Policía del Atlántico y la administración se encuentran haciendo acompañamiento a todas las familias.



“De la Alcaldía de Juan de Acosta queremos hacer un llamado a la calma, a que la gente no entre en temor ni en incertidumbre. Y que sepan que se están haciendo todas las investigaciones previas que den lugar a la aclaración de los hechos, manifestó el funcionario.

Las autoridades dicen que es la primera vez que sucede algo así en el pueblo. Foto: Alcaldía de Juan de Acosta

Rojas agregó que hasta el momento no tienen hipótesis de lo sucedido y las autoridades se encuentran realizando la recolección de los elementos materiales probatorios e insistió en llamar a la tranquilidad de los pobladores.



“Hasta el momento no tenemos reportes que alguno haya sido víctima de amenazas, lo que nos parece curioso y nos llama la atención. Son familias tranquilas, alejadas de todo tipo de problemas”, dijo el secretario de Gobierno.

La autoridad indicó que ninguna de las cuatro familias tiene relación entre sí, ni personales, ni laborales o de cualquier otra índole, lo que incrementa el misterio de las cuatro cruces negras en el municipio.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

