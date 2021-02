Así operará Transmetro durante este fin de semana en Barranquilla

Transmetro anunció este miércoles que operará en sus horarios habituales durante este 13 y 14 de febrero, cuando rige el toque de queda en el Distrito de Barranquilla y en el municipio de Soledad por la celebración de los carnavales.

En ese sentido, el día sábado 13 de febrero el servicio comenzará a las 5:00 a.m. y cerrará su operación troncal a las 8:00 p.m., mientras que el domingo 14 de febrero será de 5:30 a.m. a 7:00 p.m.



La empresa informó, a través de un comunicado, que la novedad que presenta el Sistema para este fin de semana es que no se prestará el servicio de la Ruta Gran Malecón, debido a las restricciones que contempla el Decreto Distrital.

Los horarios y ciclos de las rutas troncales y alimentadoras pueden ser consultadas en la cuenta de Twitter @transmetrobaq y en la página web www.transmetro.gov.co.

