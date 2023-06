Como estaba previsto por parte de la organización del Carnaval SAS, este jueves se hizo la ceremonia de entrega de la estatuilla a los ganadores del Congo de Oro 2023.



Un total de 206 estaban listas para ser entregadas, sin embargo, uno de los ganadores se negó a recibirlo, porque considera que no hubo organización ni valor al trabajo cultural y artístico que ellos hacen.

Esa voz de rechazo y critica estuvo a cargo de ‘La Puntica No Ma' y Disfrázate Como Quieras. La primera se negó de manera rotunda a recibir el premio y la según, si bien lo recibió, no dudó en cuestionar la organización del carnaval 2023.



Desde sus redes sociales ‘La Puntica No Ma', elevó un mensaje sobre la postura que tomaron y la razón para no recibir la estatuilla.



"Hoy nos preguntamos en voz alta qué significa recibir este Congo, un reconocimiento que, en nuestros 24 años de comparsa, siempre hemos recibido con emoción y orgullo. ¿Qué significa recibirlo después de desfilar en la oscuridad y entre la basura, frente a los palcos vacíos, desde donde nunca nos vio el jurado que hoy nos otorga este premio? Nosotros sabemos que sí lo merecemos, pero ustedes no", expuso el grupo en Instagram.

Mercantilización del carnaval

El mensaje fue más claro hacía la organización y lo que ellos considera fue falta de garantía para los artistas. También critican lo que ellos llaman la “mercantilización del carnaval”.



"Nuestra queja no es solo por las fallas logísticas, es porque esas fallas derivan de una mercantilización del carnaval, de su venta al mejor postor, de unas lógicas neoliberales en donde las marcas son más importantes que quienes año tras año hacemos y bailamos este carnaval”, indicaron.



Enfatizan en el mensaje, “Rechazando este Congo, rechazamos las agendas comerciales que ponen en peligro los derechos de quienes amamos, hacemos y somos el Carnaval”..



Señaló la agrupación que todos los hacedores de Carnaval tienen derecho a ser vistos, apreciados y valorados dentro y fuera de la Batalla de Flores.

Los "acongojado"

Otro de los que se sumó al llamado a Carnaval SAS, fue el grupo ‘Disfrázate Como Quieras’, quienes también desde su cuenta en la red social Instagram, enviaron un mensaje que denominaron "#aCONGOjados”.



“#aCONGOjados recibimos el Congo de Oro y reconocimientos en nombre de los hacedores del Carnaval que no tuvieron la oportunidad de lucirse pero que trabajaron durante todo un año con ahínco para hacerlo", expresó el grupo.



Además se refirieron a la manera en la que comercializa el carnaval, que su juico, le resta valor a la esencia de la celebración que consideran son los grupos de baile, disfraz, artistas culturales los que le dan vida.

"#aCONGOjados vemos cómo se pierde la esencia de lo auténtico frente a una comercialización excesiva que desnaturaliza la fiesta y pone en riesgo aquellas expresiones culturales que hicieron del Carnaval de Barranquilla patrimonio oral e inmaterial de la humanidad", manifestaron.



Es así como los participantes del carnaval protestan y exigen mayores garantías para quienes hacen sus presentaciones en los distintos desfiles en el marco de la celebración.