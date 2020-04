'Hay pasajeros que se bajan, porque les da miedo viajar a mi lado'

Lo más duro que le ha tocado enfrentar a Erika Angarita durante estos días de confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus ha sido el mal trato de algunos barranquilleros que la ven como una amenaza de contagio del virus, solo por estar vestida con el uniforme de enfermera.

La situación de Erika y varias de sus compañeras enfermeras, no es fácil en estos momentos. Asegura ella que los agravios comienzan desde cuando está en la fila esperando el bus. Allí escucha comentarios ofensivos de algunas personas, quienes no ocultan su malestar por verla allí.

Desde la 6:40 cuando llega al portal de Transmetro recibe los primeros ataques de desconocidos. “Nos va a contagiar”, cuenta Erika que es el comentario que más escucha antes de subirse al bus. “Algunos son más vulgares y me los dicen en la cara”, agrega la mujer, quien no oculta su tristeza.



Erika es una enfermera experimentada nacida en Barrancabermeja, Santander, que llegó hace seis años a Barranquilla, en donde ha trabajado en varias clínicas y en estos momentos presta servicio domiciliario.

Vive en el barrio Los Almendros de Soledad y todos los días atraviesa Barranquilla para llegar a la casa, donde atiende a un niño con parálisis cerebral.



Hay días, confiesa Erika, cuando le ha tocado viajar sola, ya que hay personas que prefieren quedarse a esperar el siguiente bus y no subirse con ella. “Prefieren bajarse, porque les da miedo viajar a mi lado, como si yo estuviera contaminada”.



“Es duro, pero tristemente uno se va acostumbrando”, cuando la mujer quien dice que gracias a su fe cristiana, ha logrado tener calma y seguir adelante.

Erika cuenta que algunas compañeras. por cuestiones de seguridad y sugerencias de las mismas empresas en que laboran, no salen a la calle con el uniforme. “Mire hay muchos casos de trabajadores de la salud a quienes los buses no le paran. Después de salir de cumplir turnos largos deben caminar varias cuadras, porque nadie los quiere llevar”.



Los casos de agresión a personal del sector de la salud en Barranquilla son más frecuentes de lo que muchas personas imaginan. Hace una semana se registró el caso de Carmen Vargas, una auxiliar de enfermería que fue perseguida por cuatro hombres, quienes la despojaron de su tapabocas y la hirieron con un vidrio en una de sus manos.



“Si no me pongo el uniforme, me expongo a un comparendo”, sostiene Erika, quien pese a ser una mujer tranquila y que ora mucho, no deja de temer porque le hagan un daño. “Al final si estas personas se enferman, somos nosotras (las enfermeras) a quienes nos toca atenderlos”, puntualiza la mujer, quien al momento de esta entrevista viaja sola en un bus, porque nadie se quiso subir con ella.

