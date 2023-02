Tras cuatro días de alegría, folclor y tradición en el departamento, Tránsito del Atlántico dio un balance de movilidad con cero muertes en carreteras durante el Carnaval.



(Le recomendamos: Carnaval violento: 21 homicidios durante los cuatro días de fiesta en Atlántico)



"Damos un parte positiva en cuanto a la movilidad del departamento durante el Carnaval 2023. Estuvimos presentes en 19 eventos que se realizaron en 17 municipios del departamento, haciendo control, acompañamiento y educación vial, con 100 unidades que participaron en nuestra estrategia, permitiendo que se garantice la seguridad vial de todos”, expresó la directora de Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid.

Por su parte, el subdirector de Seguridad Vial de Tránsito del Atlántico Javier Visbal, explicó que, en cuanto a operatividad, se instalaron 16 puntos de control a lo largo de los cuatro días de las carnestolendas, que abandonaron como resultado cinco solicitudes de comparendo a ciudadanos que se movilizaron con comportamientos ajenos a la ley de Tránsito, y ningún siniestro con fallecidos en las vías del departamento.



(También: ‘Me enamoré más de Barranquilla y de mi Carnaval’: Natalia de Castro)



"Nuestro foco de acción es, principalmente, la red vial secundaria del departamento, que conecta a los municipios entre sí. En estas vías nos desplegamos a toda capacidad para velar por una movilidad tranquila y segura, y se preparar. Hoy podemos decir que durante el Carnaval 2023 no solo se gozó, sino que se salvaron vidas en las vías”, agregó Visbal.



Así mismo, el subdirector de Tránsito del Atlántico destacó que los ciudadanos recibieron con agrado y con responsabilidad el mensaje educativo que esta entidad envió desde la temporada de pre-carnaval y que invitaba a no conducir bajo los efectos del alcohol, bajo el lema "Si bebes no manejar debes, la alegría no debe acabar".



(Además: Críticas al Carnaval de Barranquilla: esto dijo el alcalde Jaime Pumarejo)