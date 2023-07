26 aprendices del Sena regional Atlántico con discapacidad auditiva celebran su inicio en la etapa productiva. Se trata del primer grupo con capacidades especiales del Técnico en Operaciones Comerciales de esa entidad, quienes culminaron una etapa de formación que comenzó a inicios de este año.



Ahora tendrán la oportunidad de demostrar todas esas habilidades que adquirieron en áreas de despacho, inventario, servicio al cliente y exhibición de productos y venta.

Para mí es una etapa muy importante porque es la primera vez que empiezo a trabajar

"Estas son noticias que definitivamente nos alegran el corazón y que vale la pena dar a conocer. Hoy estos jóvenes inician su etapa productiva en el grupo Olímpica, gracias a una alianza que hicimos con la empresa Gestica. Este es un proyecto totalmente de impacto social, en donde no solamente transformamos desde el punto de vista de la formación”, dijo Jacqueline Rojas Solano, directora del Sena regional Atlántico.



Una de las aprendices beneficiadas es Melany Martínez Romero, una joven de 19 años que con orgullo comienza esta etapa productiva. “Me he sentido muy contenta de participar en este proceso, al final un poco difícil. Me siento muy orgullosa como persona sorda y sé que puedo lograrlo, que tengo las mismas capacidades de otras personas”, afirmó.



Por su parte, el aprendiz Hernando Mejía Valera indicó que se siente "muy agradecido y orgulloso con esta gran oportunidad. Para mí es una etapa muy importante porque es la primera vez que empiezo a trabajar”.



El programa Técnico en Operaciones Comerciales tiene como propósito brindar al sector productivo y en especial a las empresas colombianas, relacionadas con estructuras comerciales y específicamente en las grandes superficies, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país y así mismo ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de ventas y comercialización.



Estos aprendices están capacitados para la exhibición de productos y servicios, impulsar las ventas, manejar valores e ingresos relacionados con la operación del establecimiento, inventariar los materiales, equipos y elementos, interactuar con clientes, efectuar los recibos y despachos de los objetos, controlar los productos en la cadena en frío, formular, ejecutar y evaluar proyectos, entre otros.