'No es tiempo de pensar en Carnaval'

Aunque no la nombra, el pronunciamiento de la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico, el de decir que "no es tiempo de Carnaval", va directo a Carla Celia, la directora de Carnaval S.A., que en el fin de semana aseguró que habrá fiesta en el próximo año, cuando Barranquilla es la ciudad más afectada en el país con muerte por covid-19.

Celia dijo que hay sí habrá fiesta el próximo año, con desfiles más cortos y medidas de bioseguridad, lo cual causó rechazo general en la ciudad y en otros lugares, teniendo en cuenta la letalidad por el coronavirus, que hasta ayer era de 637 muertos, la mayor cifra de Colombia.

No es el tiempo de pensar en el negocio, en la fiesta, es el tiempo de darle la mano, de abrazar a los que están sufriendo, a muchas familias, por los enfermos del covid-19, por los fallecidos FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: 1.064 muertos por coronavirus suma el Atlántico)



Édgar Blanco, presidente de la Asociación que tiene 40 años de existencia y reúne a unos 200 grupos folclóricos y tradicionales con unos 17 mil actores del Carnaval y que opera en el llamado Carnaval de la 44 -que funciona hace 20 años-, publicó un afiche en redes sociales en que decía, entre otras frases, "No es tiempo de impertinencia. Es tiempo de apoyar y aplaudir a trabajadores de la salud".

Este es el mensaje de la organización del Carnaval de la 44 para apoyar a los más afectados por la pandemia. Foto: Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico.

"Nosotros no estamos en el tema de pensar en carnaval en estos momentos... Tristes, de calamidad, la ciudad y el departamento, así como gran parte del mundo está de luto. Son seres humanos, que muchas veces nos damos cuenta de que, son conocidos, son vecinos, son familiares que mueren a diario. Es una situación difícil, entonces decidimos que no es tiempo de carnaval, es el tiempo de la solidaridad", dijo Blanco en declaraciones a EL TIEMPO.



(Lea también: Intervienen 320 fiestas en Barranquilla)



Las declaraciones de Celia, en redes sociales fueron miradas como fuera de foco. Blanco fue más allá, sin nombrarla, pero en alusión a ella.



"... No es el tiempo de pensar en el negocio, en la fiesta, es el tiempo de darle la mano, de abrazar a los que están sufriendo, a muchas familias, por los enfermos del covid-19, por los fallecidos; es el tiempo de apoyar a nuestras autoridades, de llevarles el mensaje a toda nuestra sociedad, del cuidado del distanciamiento, del tapabocas, del lavado de manos, ese es el tiempo que nos ocupa en estos momentos.

No estamos de acuerdo con que en medio de esta dificultad, de este luto, de esta crisis, vengamos nosotros a echarle leña al fuego, si, es que pensemos en carnaval, que hay que hacer esto en carnaval. No, esperemos, hay que ser prudentes y respetuosos, y solidarios con todas estas personas que están sufriendo, no sabemos en qué momento nos tocará la puerta a nosotros", agregó.



(Además lea: Después de 11 días apagan el incendio en el Parque Isla de Salamanca)



Blanco, que pregona que el Carnaval de la carrera 44 es del pueblo y lo denomina como el del 'bordillo', porque no se cobra a través de palco, remató:



"Esperamos y confiamos en Dios que no pase, por eso hay que apoyar a las autoridades para que con todos los esfuerzos que están haciendo, el doctor Jaime Pumarejo y la doctora Elsa Noguera podamos salir, conjuntamente con el gobierno nacional, de esta dificultad y una vez, los científicos del mundo nos den una luz, de una cura, de un remedio, de una vacuna, volvernos a quitar el tapabocas que nos ha tapado la sonrisa del caribeño de los colombianos y decir, bueno ahora sí, pensemos en carnaval. Pero por ahora nuestra organización cultural no está pensando en Carnaval, aunque seamos cien por ciento carnavaleros, tradicionales y hacemos eco a ese patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, no estamos pensando ni es el momento de pensar en fiestas, bailes, guachafitas, licor ni rumba, es tiempo de recogimiento, de solidaridad y tiempo de estar ayudando a la gente".

BARRANQUILLA