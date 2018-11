'No es por ser venezolanos, es la recuperación de un espacio público'

El secretario de Control Urbano, Henry Cáceres, confirmó que los venezolanos que se encuentran ubicado en la oreja del puente de la calle Murillo con la Circunvalar, serán desalojados.



No obstante, el secretario aseguró que esta medida se aplica no por el hecho de que sean venezolanos sino que se trata de la recuperación de un espacio público de la ciudad.



"Hemos hecho presencia en el sector en más de seis ocasiones y les hemos explicado a las personas que, más allá de ser venezolanos, queremos la recuperación de un espacio público. Esta administración a hecho una buena inversión en espacios públicos y no podemos permitir que se presenten estos eventos, y menos, en esta forma tan masiva", afirma el administrativo.

Así mismo, Cáceres aseguró que aunque no hay un plan de reubicación para las más de 100 familias que allí se encuentran, la Administración seguirá con las ayudas en cuanto a la salud y educación se trata.



"Nosotros desde la Administración estamos dando ayuda en cuanto a la salud, en educación, entre otros. Pero no podemos permitir que este tipo de invasiones se presenten porque si eso pasa, estos hermanos venezolanos van a querer ocupar un parque, un estadio, etc. Y repito, no se trata de una nacionalidad sino de la recuperación de un espacio público", concluyó.



Por otra parte, varios de los venezolanos que se encuentran en la invasión, aseguran que 'muchas veces llegaron a censarlos, pero que imaginaron que era para una ayuda y no para removerlos'. Por eso, le hacen un llamado al Gobierno para que los ayuden y les brinden condiciones para un mejor vivir.



Barranquilla.