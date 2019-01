Familiares de muerto dicen que funeraria les retiene al difunto

Solo hoy se sabría si Miguel Ángel Marriaga Palma, un anciano de 73 años, podrá descansar en paz y en una tumba, y no en el cuarto frío de una funeraria en Barranquilla.

De acuerdo con la versión de la hija del difunto, Rosmery Marriaga, él murió en el Hospital de Barranquilla el pasado miércoles como consecuencia de un ataque cardiaco.

​

Del centro asistencial pasó a la Funeraria San José en donde le cobraron 400 mil pesos para poder retirar el cuerpo y llevarlo a sepultar al cementerio Santa María, en el suroccidente de Barranquilla.



Rosmery dijo que, dada la precariedad económica de la familia, solo pudieron reunir 330.000 pesos con el apoyo de otros familiares y de vecinos del barrio, pero en la funeraria no aceptaron esa cifra. Tampoco el ofrecimiento de la escritura de la vivienda de la familia.



Ana Rodríguez, coordinadora de la Funeraria San José, explicó que ellos lo que están cobrando es el servicio funerario, que no ha cumplido la familia Marriaga y rechazó que el cuerpo esté secuestrado como lo han venido señalando en los medios de comunicación local.



De no concretarse hoy la entrega del difunto a su familia, estaría acudiéndose a la mediación de la autoridades sanitarias del Distrito, según lo expresó Rodríguez.

REDACCIÓN CARIBE

Barranquilla​