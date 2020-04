Niños y jóvenes continúan sus clases a distancia

Después de un receso obligatorio debido a la pandemia, desde el 20 de abril, estudiantes de 154 colegios oficiales en Barranquilla retomaron actividades académicas. Las autoridades están implementando estrategias para garantizar la educación de niños y jóvenes en sus casas.



Sin embargo, muchos padres de familia se encuentran preocupados porque no cuentan con acceso a internet y no tienen conocimiento sobre uso de herramientas tecnológicas para que sus hijos continúen las clases de manera virtual.

“A mí la profesora me avisó de un link para que mi hijo pueda entrar a las clases pero no tengo internet y se me hace complicado pagar recargas de datos. Espero que nos den una solución más fácil para que los niños puedan estudiar”, expresó Jackeline Berrío, quien es madre de dos hijos, estudiantes de séptimo y once grado.

Teniendo en cuenta la falta recursos tecnológicos en los hogares, la Secretaría de educación Distrital viene desarrollando el plan “Educación a Distancia” para que todos los niños y jóvenes de colegios públicos tengan alternativas de estudio en sus casas.



Mediante la entrega física de material pedagógico y orientación vía telefónica a los padres de familia, los profesores están facilitando el proceso de educación a distancia, cumpliendo con las estrategias de la Secretaría de Educación.

Además, están socializando el uso de canales de comunicación como la televisión, la radio y redes sociales para la enseñanza. En Barranquilla, los estudiantes podrán aprender de los contenidos educativos que se emitirán en la programación de Señal Colombia, Vokaribe radio 89,6 FM y Radio ITSA 106.6 FM.



Los estudiantes, que cuentan con conectividad, reciben sus guías de aprendizaje por canales digitales y se comunican con sus profesores mediante plataformas como Zoom o Google classroom.

En Atlántico

Con la estrategia “Escuela en casa”, 108 mil estudiantes de instituciones educativas reiniciaron las clases en los municipios del Atlántico.



Reconociendo que más del 70% de niños y jóvenes no tienen acceso a equipos tecnológicos para acceder a una educación virtual. La Secretaría de Educación Departamental, con ayuda de los rectores y docentes, disponen la entrega de material pedagógico que llega directamente hasta la casa de los estudiantes. Parte de este material corresponde a donaciones del sector privado.



También están identificando las familias que cuentan con recursos para las clases virtuales y si están dispuestas a pagar por un servicio de internet. A partir de los resultados, las instituciones implementan diferentes acciones que garanticen el servicio educativo.



Una de ellas, es la creación de páginas institucionales en Facebook para socializar las actividades académicas. Desde llamadas telefónicas, grupos de whatsapp y hasta emisoras comunitarias, los profesores orientan a los estudiantes sobre las clases, la entrega de talleres y dinámicas en todos los niveles escolares.



Aunque las actividades escolares retomaron el 20 de abril, los estudiantes poco a poco se adaptan a los nuevos métodos de educación que se aplicarán hasta después del 31 de mayo, cuando pase la contingencia del covid-19.

MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla