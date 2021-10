En el Atlántico se incentiva a los niños al desarrollo de videojuegos

"A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con computación. Además, todo lo relacionado con la tecnología me ayuda porque yo tengo síndrome de Apert (anomalía craneofacial, que también afecta las manos y pies) y se me cansa mucho la mano izquierda, así que de esta manera puedo hacer mejor las cosas”.



El testimonio es de Isabella Fruto Mendoza, una joven de 14 años, del municipio de Sabanagrande (Atlántico), quien forma parte del proyecto piloto de la Gobernación del Atlántico, que busca enseñar a niños a desarrollar videojuegos.

Isabella no duda en agradecer a la Gobernación del Atlántico haberla escogido para este proyecto piloto, que en su primera fase seleccionó a 20 niños de este municipio, a media hora de Barranquilla.

Niños de colegios del Atlántico son los beneficiados con este programa. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

El programa de formación en desarrollo de videojuegos es liderado por la Secretaría TIC, y va dirigido a niños de 8 a 15 años, habitantes del departamento que se han caracterizado por mostrar interés en las tecnologías.

El comienzo de los videojuegos en el Atlántico

El grupo recibe, inicialmente, formación en lógica de programación, diseño y animación de videojuegos, la creación de historias, musicalización, entre otros temas. El taller durará cuatro semanas.

El secretario TIC del Atlántico, Juan Carlos de la Cruz, explicó que uno de los objetivos del proyecto es despertar entre los más pequeños el interés por las industrias creativas, por los programas que tienen que ver con la economía naranja.

Expertos en el desarrollo de videojuegos son los instructores. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

“Queremos que conozcan cómo pueden crear nuevos mundos, a través de herramientas que les permitan aprovechar eso que les gusta y desarrollar al máximo su potencial", sostuvo el funcionario. “Luego llevaremos la formación a más municipios", agregó.



Sandra Mendoza, mamá de Isabella Fruto, recordó que cuando se llegó la oportunidad de empezar en este proyecto, vio que era una oportunidad para su hija. “Ella puede desarrollar su coeficiente y utilizar las herramientas tecnológicas que están a su alcance para ponerlas a su disposición y proyectarse a nivel profesional”.

Por eso, Mendoza no duda en que su pequeña Isabella tenga la posibilidad de proyectarse, en el futuro, como la primera niña con síndrome de Apert en crear videojuegos para niños con este síndrome.



“Esta es una oportunidad para que ella pueda ir a campos que no había descubierto”, manifestó.

Convocatoria para que jóvenes aprendan a desarrollar videojuegos

Killasoft, la empresa conformada por jóvenes del Atlántico, abrió una convocatoria con el propósito de formar futuros desarrolladores de videojuegos con Unreal Engine en el departamento.

La convocatoria busca impulsar el desarrollo de videojuegos entre los jóvenes. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

La convocatoria consiste en 10 becas para darles acceso de por vida a la carrera de Unreal Game Developerde ARKDE, que consta de tres cursos online con contenido creado por programadores de Teravision Games, una de las empresas de videojuegos más exitosas de América Latina.

Los ganadores de las becas ahorrarán 400.000 pesos y aprenderán desde programación de videojuegos en Unreal Engine con Blueprints y C++, hasta creación de mecánicas con el Gameplay Ability System (GAS) e inteligencia artificial básica y avanzada.



Los interesados deben vivir en algún municipio del Atlántico o Barranquilla, deben realizar un video de 2-4 minutos hablando sobre por qué debería ganarse una de las 10 becas, tener una copia de su hoja de vida, llenar el formulario que se encuentra en arkde.co/beca-videojuegos-atlantico/ y etiquetar a @arkdecol y a Killasoft en redes sociales.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter:@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

