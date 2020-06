Milagrosa recuperación de covid-19 en una niña de ocho años

Victoriosa, así fue la salida de una niña de ocho años después de luchar contra el coronavirus durante 19 días en la Unidad de cuidados intensivos de la clínica La Misericordia. En medio de aplausos, por parte del personal médico, la pequeña fue dada de alta el pasado seis de junio.

El 22 de mayo la niña ingresó a cuidados intensivos con dificultad respiratoria, y para descartar cualquier sospecha de covid-19, se le realizó la prueba contra el virus. Su resultado dio positivo. Ante ese cuadro clínico, el pronóstico de los médicos no era el más alentador.



“Yo me asusté cuando vi el caso, cuando vi que tenía covid-19 y era una paciente con anemia de células falciformes. Nosotros nos asustamos y pensamos ¡uff! el pronóstico no va a ser el mejor, hasta nos sorprendimos de su rápida recuperación” manifestó uno de los pediatras de la clínica sobre el milagroso caso.



La pequeña padece anemia de células falciformes, transtorno sanguíneo que afecta la circulación de glóbulos rojos, encargados de transportar el oxígeno por todo el cuerpo; esta enfermedad sumada al virus, ponía en mayor riesgo su vida, ella podía sufrir un paro cardiorrespiratorio.



Gracias a la labor de los médicos, quienes se han enfrentado al virus, la niña fue sometida a terapias respiratorias y controles clínicos que permitieron la evolución hacia su mejoría.



“Como un milagro de Dios” así expresó la madre de la menor sobre su recuperación, quien desde un principio se encomendó a Dios por la salud de su hija, pidiéndole también fortaleza para soportar estar lejos de ella. La niña, cuando fue diagnosticada con covid-19 de inmediato pasó a aislamiento obligatorio, dejó de tener cualquier tipo de contacto con su familia.

“Fue difícil y duro para mí, porque nunca habíamos pasado tanto tiempo lejos”, asegura la mujer de 42 años, quien es madre soltera y solo vive con ella en la ciudad de Valledupar. Sin embargo, siempre estuvo pendiente de la evolución médica de su hija, pues mantenía contacto con el personal de salud.



En el proceso de recuperación, aislada, la niña se entretenía con juegos infantiles, libros para colorear y compartía con las enfermeras, quienes la acompañaron todos los días, durante las 24 horas del día.



Uno de los pediatras que le brindó atención aseguró que por lo general, se comportó de manera tranquila y fue muy querida por el personal médico. “Afortunadamente, la niña entendió la situación que no es fácil de llevar ni para la familia ni para el personal médico”, señaló el profesional de la salud.



El galeno, emocionado, por la satisfactoria recuperación de la niña, agregó “yo dije increíble, veía sus dibujos y su sonrisa, uno se siente bien en ese momento, bueno, este es el único pago, la sonrisa de esa niña es la satisfacción del deber cumplido”.

Por MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Tw: @Maiarenas_