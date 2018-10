Autoridades investigan extraña muerte de una menor en Barranquilla

La muerte de una menor de 3 años tras un presunto caso de maltrato y abuso sexual tiene consternadas a las autoridades en Barranquilla.

El hecho se conoció en la mañana de este viernes, cuando la niña fue llevada al hospital por su abuela paterna pues estaba sufriendo de fiebre y vómitos. Sin embargo, el diagnóstico de los médicos fue crítico porque la menor presentaba hematomas y aparentes rasgos de abuso sexual.



“Estamos esperando el dictamen de Medicina Legal para establecer realmente las causas del fallecimiento de la niña, porque no es claro”, explicó Martha Rodríguez, gerente de MiRed IPS, a Atlántico Noticias.

La funcionaria precisó que no se sabe cuántos días llevaba así; no obstante, afirmó que “se pudo evidenciar que, muy seguramente, llevaba mucho tiempo en esta situación”.



Por ahora, autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para determinar si hubo o no abuso.



“Es una niña de 3 años con bajo peso. Tenía equimosis en los brazos y en las piernas. Tenía mordeduras en los labios, creemos que es por las convulsiones que le daban. Pero además, al revisarle sus partes íntimas, se veía que había sido abusada sexualmente. Esperemos que las autoridades dictaminen cuál fue la causa de la muerte de la niña”, indicó Rodríguez.



Así mismo, hizo una invitación a que “los papás y mamás cuiden más a los niños, porque miren cómo los están violentando, y lo que más vemos es que siempre es alguien muy cercano a la familia”.



Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó el repudio de estas acciones contra los niños.



“Como padre de familia, siento rotundo dolor y rabia cuando me entero del maltrato o la muerte de un pequeño. Hoy aún más por la muerte de una niña de 3 años”.

Repudiamos las inadmisibles y crueles acciones que segaron la vida de la pequeña Darcy Jovana. Ella es un angelito que hoy descansa en paz, pero yo no descansaré hasta ver que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. — Alejandro Char (@AlejandroChar) 26 de octubre de 2018

BARRANQUILLA