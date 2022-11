A menos de 15 días para que inicie el mes de diciembre, el artista barranquillero Nicolás Tovar, se dejó contagiar por la magia de la Navidad y presentó un popurrí de villancicos llenos de amor y felicidad para amenizar el rincón de cada casa en esta época.



El artista grabó el video de ‘Mi burrito sabanero’, en el municipio de Usiacurí. Foto: Cortesía Prensa Nicolás Tovar

“Es un proyecto que me llena el corazón porque siempre he amado la Navidad como mi época favorita del año y este es un homenaje a la Navidad como la vivimos y disfrutamos en Colombia, un conglomerado de emociones que plasmamos con la guitarra y es algo muy bonito”, expresó Tovar en diálogo con EL TIEMPO.



‘Tovar y sus Villancicos en cuerda e’ nylon’, como se titula el trabajo discográfico es “un homenaje a los que crecimos con los villancicos viejos como ‘Tutaina’, ‘A la Nanita Nana’, ‘El Burrito Sabanaero’, entre otros; y todo en cuerdas de nylon, no utilizamos acordeón”, indicó.



Esta es una propuesta llena de fusión y sonidos que de acuerdo con el artista, invitan a disfrutar de principio a fin.



El video de ‘Mi burrito sabanero’ fue grabado en el municipio de Usiacurí, conocido como el pesebre vivo del departamento del Atlántico.



“Qué mejor escenario para este video que este hermoso lugar propio de nuestra identidad, de nuestra gente. Quisimos revivir lo que le nos permitió a muchas generaciones crecer y los cuales sin duda, siguen teniendo vigencia para los amantes de esta época”, aseguró.



En esta oportunidad, el cantante y productor trabajó en la producción musical en compañía de Cofradía Entertainment Inc.



“Estoy muy feliz con el resultado. Estas tres canciones evocan muchos recuerdos bonitos de la infancia en casi todas las personas”, dijo.



En cuanto a la acogida del público, Nicolás Tovar afirmó que “ha sido algo espectacular, porque he agradecido al tiempo el reencontrarme con gente que siempre me ha apoyado. La experiencia de estar aquí es única”.



Asimismo, expresó que “amo lo que estoy haciendo, ojalá Dios me permita hacerlo por mucho tiempo más, sobre todo en este estilo”, finalizó el artista barranquillero.

Álbum de vallenato

En enero, Nicolás Tovar lanzará álbum ‘Tovar y su Vallenatos en cuerda e’ nylon’, en homenaje a los artistas Rafael Escalona y Rafael Orozco.



Tovar ganó recientemente del Grammy 2021 con el álbum Brasil 305 de Gloria Estefan y está nominado al Grammy Americano como mejor álbum de reggae con “The Wailers” la banda del legendario Bob Marley feat Farruco y Shaggy.



Equipo con grandes artistas

El cantante, productor, compositor, arreglista y actor barranquillero ha participado en diferentes composiciones para reconocidos artistas latinos de la talla de:

Ricky Martin, Chayanne, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, Cristian Castro, Carlos Ponce, Banda El Recodo, Jacy Velasquez, Ainhoa, India y Jon Secada, entre otros, siempre destacándose en cada uno de los proyectos.