La accidentada jornada de votación de Nicolás Petro en Barranquilla

Unos 30 minutos tuvo que esperar el candidato a la Gobernación del Atlántico, Nicolás Petro, luego de que su cédula no apareciera en la mesa 43, la última habilitada en el puesto de votación dispuesto este domingo en el colegio Liceo de Cervantes, en el norte de Barranquilla.

De camisa blanca manga larga, pantalones azules y tenis negros, el hijo del senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro, y que es respaldado por el partido Colombia Humana, llegó al recinto a las 9:45 de la mañana acompañado por un pequeño grupo de su equipo de campaña que lo acompañó, incluso, en el momento en el que hizo la fila para verificar en el listado general su documento de identificación.

Todo transcurría normal en el coliseo acondicionado para recibir a un poco más de 15 mil votantes, hasta que el candidato Petro se acercó a la mesa asignada, pues en la información que le envió la Registraduría se le informaba que debía sufragar en la mesa 00, una inexistente en ese y cualquier puesto de votación.



La sorpresa de Petro y de sus acompañantes fue aún mayor cuando le informaron que tampoco aparecía en la mesa de cola, lo que fue resuelto luego de unos minutos tras concluirse que Petro sí estaba apto para sufragar, pero por un error técnico no aparecía en el listado E10 que sirve de guía a los jurados de cada mesa de votación.



“Si esto le pasa a un candidato a la Gobernación, que se deja para los demás ciudadanos. La Registraduría me confirmó que este es mi lugar de votación, pero no aparezco en la mesa 00, que en este caso es la última, la 43”, dijo Petro, mientras personal de la Registraduría trabajaba en busca de una solución.

La incomodidad cesó para Petro a las 10:15 de la mañana, cuando el calor y la humedad más arreciaban, y se le permitió votar en la mesa 43. Con el tarjetón marcado con su foto, posó para los medios de comunicación que se percataron de la situación para

luego despedirse de mano de cada uno de los jurados que lo atendieron.



Antonio Bayona, coordinador electoral de la campaña de Nicolás Petro, explicó que mediante una resolución el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó las cédulas que como las del candidato de Colombia Humana, no habían sido utilizadas para votar en los territorios en los que aparecían registradas para los comicios en marcha.



En el caso de Petro, Bayona reiteró que este sufragó en Bogotá para respaldar a su padre, Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales, pero lleva cinco años de estar residenciado en Barranquilla.



“Como Nicolás (Petro) demostró que reside en Barranquilla, el CNE volvió a admitir su cédula y le asignó la mesa 00 o mesa de cola del puesto en el que nos encontramos. Para mí, el error técnico tiene que ver con que no incluyó en el E10 de la mesa, pero en el listado general sí aparecía”, sostuvo Bayona.

Nicolás Petro mostró a los medios de comunicación el tarjetón marcado con su voto, luego de media hora, cuando ya pudo votar. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

‘Esperaré los resultados’

Nicolás Petro expresó que el ambiente electoral en Barranquilla había comenzado de manera normal, con buena concentración de votantes que están saliendo a las calles a votor. Sin embargo, mostró preocupación por situaciones anormales como la del puesto del colegio Colón, donde no llegaron los tarjetones de los aspirantes a ediles.



Sobre si le hace guiño a un espacio en la Asamblea del Atlántico en caso de quedar segundo en los comicios a Gobernación del departamento, Petro dijo que prefiere esperar a conocer los resultados de las elecciones para luego sí tomar una decisión.



“Es bueno que la gente salga a votar, pero a conciencia. Ahora: preocupa mucho situaciones como la del colegio Colón y otros puestos de votación. (…) Esperaré los resultados y ahí decidiremos”, concluyó.



Gustavo Petro, por su parte, dijo a través de su cuenta de la red social twitter, arremetió contra el registrador: “El registrador debería responder: ¿Por qué borró de la lista del censo electoral a Nicolás Petro, candidato de la Colombia Humana a la Gobernación del Atlántico?”. También le dio retweet al trino de su hijo al momento de la incómoda situación que vivió antes de ejercer su derecho al voto. “Atención: en la página de la registraduría aparece mi puesto de votación, llego a la mesa y no aparezco en el listado. Un atropello contra mí y mi candidatura”, trinó el joven Petro.

