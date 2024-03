Esta es la empresa investigada que vincularía a Nicolás Petro con el clan Vega Daza

La procuradora Margarita Cabello anunció en las últimas horas en Barranquilla que analiza la denuncia que vincula presuntamente a Nicolás Petro con el clan Vega Daza y la empresa de seguridad Lost Prevention.



(Lea también: Barranquilla: alerta por panfleto que advierte represalias tras asesinato de influencer)



La jefa del Ministerio Público indicó que los detalles presentados en un informe periodístico no han sido conocidos en el proceso que ya avanza en este organismo contra el exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro habría intentado legalizar el dinero que recibió de personas como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, a través de esa empresa de seguridad. Foto: Archivo particular

Lo tendremos presente y analizaremos si tiene relación directa o no con el estudio que se está haciendo FACEBOOK

TWITTER

“Este nuevo dato que ha salido ahora lo tendremos presente y analizaremos si tiene relación directa o no con el estudio que se está haciendo sobre algunas faltas disciplinarias, entre ellas la posibilidad de un incremento patrimonial indebido”, dijo la procuradora.



“Los medios de comunicación son una forma de presentación de quejas o aportación de información que sirve para nutrir el expediente. Vamos a hacer un análisis sobre si eso tiene influencia sobre las faltas objeto de investigación en este momento frente al señor Nicolás Petro”, agregó.



Hay que recordar que la Procuraduría ‘le puso la lupa’ al hijo del presidente Gustavo Petro desde hace un año por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.



Entretanto, según la denuncia publicada en Noticias Caracol, Nicolás Petro habría intentado legalizar el dinero que recibió de personas como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, a través de esa empresa de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, desde hace un año es investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Las versiones de los implicados

Mientras que cuatro miembros del clan habrían hecho parte de la compañía. Ellos son: Rafael Vega Cuello y sus hijos Ronald y Roberto Vega Daza, de acuerdo con lo mencionado en el informe.



(Además: En video: vandalizan sede de la empresa Air-e en el área metropolitana de Barranquilla)



Por su parte, la gerente de Lost Prevention, Lilian Dolores López, contó su versión a Caracol Radio: “Yo no conozco al señor Nicolás Petro. Nadie ha llegado a la gerencia de la empresa, ni me ha llegado a mí a decirme que colabore con una persona que ni siquiera conozco”.

Muy peligroso lo que ha hecho @NoticiasCaracol, ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la fiscalía.



Noticias caracol ni siquiera se digno a verificar la información del informante falso. La fiscalía no tiene ni un documento que me… — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 4, 2024

A su turno, Nicolás Petro se defendió en X: “Noticias Caracol ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso. La Fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

Más noticias: