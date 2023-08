Después de una semana de audiencias en Bogotá por un presunto caso de corrupción que vincula directamente a Nicolás Petro y a su exesposa Daysuris Vásquez, el ambiente en Barranquilla es de total hermetismo.



Este sábado se confirmó el regreso de la mujer a la ciudad, tras arribar a primera hora en un vuelo comercial que aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz y se habría dirigido a su lugar de residencia habitual en el norte.

Hasta la fecha no he recibido protección. Como ciudadano, le corresponde a la UNP



Sin embargo, esto último no pudo confirmarlo su abogado Alait Freja, quien dialogó este domingo con EL TIEMPO para hacer énfasis en la preocupación que siente tanto él como su defendida por el tema de seguridad.



Si bien Days ya cuenta con protección desde antes de ser trasladada a la capital del país, según cuenta la defensa, ella ha pedido robustecer el esquema. La solicitud se mantiene en trámite, al igual que la de Freja, aunque sin respuesta aún.



“Hasta la fecha no he recibido protección. Como ciudadano, le corresponde a la UNP. El juez le ordenó a la Fiscalía en audiencia desde el día martes que oficiara a la UNP para nuestra protección y aún no se ha hecho, a pesar que la Fiscalía cumplió enviando el oficio”, dijo Freja.

Un esquema de seguridad por parte de la Fiscalía

Por el receso, varios días privada de la libertad, ella quiere aislarse un poco



Agregó que le parece extraño un proceso que debería solucionarse con prontitud. Mientras tanto, aseguró que está “cohibido” y “sometido a restricciones”, al no contar con las medidas de seguridad.



“(Daysuris) tiene por parte de la Fiscalía un esquema y el fiscal solicitó al juez que se ordenara robustecer la seguridad. Como se convirtieron en testigos y están colaborando, corresponde a la Fiscalía por mandato legal”, recordó el hombre.



La solicitud de robustecer el esquema incluye camionetas blindadas y demás aspectos suficientes para garantizar la seguridad de la mujer, quien está colaborando en el proceso con la justicia.



“Ella está incomunicada, su celular fue incautado. Desde la última audiencia no he tenido contacto con ella. No tengo dónde llamarla. Me imagino que por el receso, varios días privada de la libertad, ella quiere aislarse un poco y yo también. Ya retomaremos como el martes en adelante, pero no sé ni dónde está. No sé nada de ella”, expresó Freja.

El hijo del presidente Petro, Nicolás Petro; su exesposa, Days Vásquez y Máximo Noriega. Foto: Archivo particular

Las condiciones que debe cumplir

En ese sentido, reiteró que Vásquez Castro no está en libertad condicional, sino bajo una medida no privativa de la libertad, que consiste en no salir del país, no puede participar en determinadas reuniones y presentarse voluntariamente ante las autoridades.



“Es un proceso que apenas estamos iniciando, en negociación y apenas vamos a empezar a desarrollar esa negociación”, añadió el abogado, quien señaló que Daysuris debería cumplir las próximas diligencias desde Barranquilla, por seguridad, sin necesidad de trasladarse a Bogotá, aunque dijo ser respetuoso con lo que determine en este aspecto la autoridad.



Este medio consultó a la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro sobre la situación de su defendido. Sin embargo, no ha emitido respuesta.

Más reacciones de lo ocurrido en la semana

Entretanto, la dirigencia del partido Colombia Humana en el Atlántico reaccionó a la versión que Nicolás Petro entregó esta semana en audiencia, sobre el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial. El movimiento político en este departamento la denominó como “calumniosas”.



Posteriormente, celebró la determinación del Juzgado 74 con Función de Control de Garantías de Bogotá de otorgarle la medida no privativa de la libertad a Petro Burgos al no haber, hasta el momento, pruebas sobre la posible entrada de dineros ilegales.



Hay que recordar que la Fiscalía le imputó a Nicolás Petro los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Daysuris Vásquez enfrenta cargos por violación de datos personales y lavado de activos.



El ambiente en la ciudad, alrededor de este caso, es de hermetismo, mientras las partes tratan de obtener protección y garantías de seguridad, a medida que avanza el proceso.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla