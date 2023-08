En la audiencia de medida de aseguramiento que se cumplió este jueves 3 de agosto, se conoció la decisión de Nicolás Petro de renunciar a la curul como diputado en la Asamblea del Atlántico.



Fue el fiscal Mario Burgos el encargado de exponer el retiro de Petro de la política, al encontrarse en medio de un escándalo de corrupción y enfrentando cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Ante esta situación, muchos se están preguntando ahora ¿qué va a pasar con la curul en la Asamblea del Atlántico (Duma) tras su renuncia?



Hay que recordar que Petro Burgos obtuvo la curul, a través del estatuto de oposición, tras haber ocupado el segundo lugar en la contienda electoral por la Gobernación de este departamento (2020 – 2023).



Su desempeño en la Duma durante este periodo ha sido cuestionado en pasadas ocasiones por analistas políticos, quienes aseguran que “no lideró ningún proceso” de organización de bancada opositora.



Tras la renuncia, el docente de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, explica: “No hay reemplazo en la medida que esa silla se logra por haber quedado de segundo en la votación a la gobernación. Es decir, no llegó a la Asamblea departamental por haberse presentado a la misma y por eso no será sustituido”.

Nicolás Petro era el primer vicepresidente en la Asamblea del Atlántico. Foto: EL TIEMPO

A su turno, el doctor en Ciencia Política, Alejandro Blanco, señaló que un hecho relevante para el tema abordado es que el diputado Petro no fue destituido, contrario a ello, presentó una renuncia, lo que quiere decir que, bajo el amparo del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, esa curul debe ser ocupada por el candidato que lo antecede en votos.



“No obstante, el tema se hace más complejo en tanto que esa curul la obtuvo mediante el estatuto de oposición, en este sentido se abre la posibilidad de que Carlos Dennis Vega, del Partido Colombia Justa, la ocupe. Este obtuvo 33.628 votos (3,26 % del total de los votos válidos) de las elecciones a Gobernación del Atlántico en 2019”, expresa Blanco.

La posición del presidente de la Asamblea

Sin embargo, el presidente de la Asamblea del Atlántico, Welfran Mendoza, indicó este viernes 4 de agosto ante los medios de comunicación que este organismo no ha sido notificado aún sobre la renuncia del diputado.



“Una vez recibamos esa denuncia y, al no encontrarnos en periodo de sesiones, la ley establece que es la mesa directiva quien deberá decidir si la acepta o no. Desde ya estudiaremos junto con el diputado David Ashton, quien también participa como segundo vicepresidente de la mesa, para proceder a la aceptación de la misma una vez la recibamos”, manifestó Mendoza.



Asimismo, precisó que, tras recibir la renuncia de Petro Burgos, consultarán ante los organismos nacionales si se reemplaza o qué sucederá con la curul, debido a que esta era respaldada por el estatuto de oposición.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla