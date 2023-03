Nuevamente, las miradas se vuelcan a Nicolás Petro y esta vez debido a las acusaciones públicas de su exesposa Day Vásquez.



(Lea también: Dirigente político del Pacto Histórico en Atlántico niega haber recibido dinero)



Ella lo señala de haber recibido, presuntamente, 600 millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, además de otra suma, al parecer, proveniente del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.

Nicolás Petro ha resaltado más como activista político del Pacto Histórico (...) que su papel como opositor FACEBOOK

TWITTER

Nicolás Petro Burgos es oriundo del municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), donde nació hace 36 años. Es hijo del presidente Gustavo Petro, quien lo apoyó en su candidatura a la Gobernación del Atlántico para el periodo 2020 – 2023.



Sin embargo, ocupó el segundo lugar de la contienda política, detrás de Elsa Noguera, quien obtuvo la mayoría de votos. Por ende, quedó con una curul en la Asamblea del Atlántico, a través del estatuto de oposición.



En ese sentido, los analistas políticos Alejandro Blanco y Luis Fernando Trejos hicieron en EL TIEMPO un balance de la gestión de Petro Burgos como diputado opositor en la DUMA del departamento.



“Nicolás Petro ha resaltado más como activista político del Pacto Histórico, se le vio mucho más activo en la campaña de su papá, que su papel como opositor. Desafortunadamente, el ejercicio de la oposición al interior de la Asamblea no ha sido el más óptimo”, dijo Blanco.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro, en las elecciones de 2019, cuando fungió como candidato a la Gobernación. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El doctor en Ciencia Política señaló que se le ha visto de manera insistente apoyando varios de los proyectos de la gobernadora Elsa Noguera.



“Y eso no es negativo, necesariamente. Hace parte de sus funciones. Lo que quisiera resaltar es que su papel en el marco de la oposición no ha sido loable o resaltable. Con respecto al control político, no es un líder de la oposición política local, pero su papel como militante y activista en la campaña de su papá sí fueron sin duda bastante contundentes”, expresó el politólogo.

Proyecto presentado por Nicolás Petro en Asamblea

Durante el periodo que lleva Petro como diputado en el Atlántico, Blanco destacó un proyecto que presentó y que tuvo que ver con la seguridad alimentaria. Ahí propuso robustecer el sur del departamento, planteando una mayor inversión en el momento de mayor crisis de seguridad alimentaria.



Según el Dane, durante dos años, el Atlántico había estado sumergido en una crisis profunda frente a este indicador.



Hasta el momento, Nicolás Petro no ha expresado públicamente la voluntad de participar como candidato en el próximo proceso electoral regional. No obstante, sí ha apoyado a un precandidato del Pacto Histórico, Máximo Noriega.



“Es posible que estas declaraciones de la expareja tenga un efecto negativo electoral sobre las candidaturas que decida apoyar. Se menciona el nombre del precandidato Máximo Noriega y muy probablemente hará parte de las investigaciones por parte de las autoridades competentes. Ojo, es una posibilidad, en política no hay fórmulas exactas, pero sí una posibilidad el efecto negativo, no solamente sobre Noriega, sino sobre el Pacto Histórico en Atlántico. Los efectos jurídicos están por verse”, indicó Blanco.



Recordó que, a nivel departamental, hay una disputa interna en el Pacto Histórico alrededor de quién sería el candidato único a la Gobernación, siendo que también estaría Alfredo Varela, Javier Felizzola, entre otros.

Cuestionado por el tiempo que invirtió en la campaña del papá

Facebook Twitter Linkedin

El entonces senador Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro, en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Si bien hizo algunas gestiones, presentando proyectos, eso contrastó con la ausencia de iniciativas en clave de hacer control político FACEBOOK

TWITTER

A su turno, el analista Luis Fernando Trejos coincidió con Blanco al momento de considerar que Petro Burgos no ha liderado algún proceso de organización de bancada opositora frente al gobierno de Elsa Noguera.



“Si bien hizo algunas gestiones, presentando proyectos, eso contrastó con la ausencia de iniciativas en clave de hacer control político frente a distintas instituciones y funcionarios del departamento”, manifestó el docente de la Universidad del Norte.



Asimismo, señaló que durante 2022 se le cuestionó que haya ocupado tanto tiempo haciéndole campaña al actual presidente Gustavo Petro, no solo en este, sino en otros departamentos de la región. “Tiempo que debía haber dedicado a la gestión de los problemas del departamento del Atlántico”.



Además del proyecto de seguridad alimentaria que promovió en la Asamblea, Trejos resaltó otra propuesta que presentó Nicolás en esas instancias, sin recordar si tuvo éxito o no.



“Otro era sobre la ampliación de los cupos educativos. Estuvo metido en temas sociales y agrarios”, precisó Trejos.



(Además: Alerta por robo de agua en Atlántico: ‘Podríamos llenar 150 piscinas olímpicas’)

Trejos considera que Nicolás Petro acaba de perder en Atlántico

En la práctica, lo que estaba siendo un pulso político, acaba de perderlo Nicolás Petro FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a la puja por el control administrativo de Barranquilla y del Atlántico desde el Pacto Histórico, el académico afirmó que en este partido hay dos fuerzas: una, que son los ‘petristas pura sangre’, liderada por Nicolás Petro con Máximo Noriega, y la otra, lo que Trejos consideró los advenedizos; políticos tradicionales que llegaron al petrismo; liderada por el embajador Armando Benedetti.



“En la práctica, lo que estaba siendo un pulso político, acaba de perderlo Nicolás Petro. Por las declaraciones del papá, ha perdido toda capacidad de representar al gobierno nacional en la región y no creo que hoy tenga posibilidad de otorgar o entregar avales”, expresó.



Y añadió: “En ese sentido, eso lo va a poner en desventaja frente a Armando Benedetti, que tendría alineado en torno a su liderazgo a la Casa Torres, de Puerto Colombia, y al representante a la Cámara, Agmeth Escaf”.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Atlántico: hermano del alcalde de Juan de Acosta fue herido con escopeta

- Dos muertos y más de ocho heridos deja accidente de bus en La Guajira

- Procuraduría ordena a ETCAR cumplir fallo y sacar a Café del Mar de las murallas