Si bien las intenciones de los partidos alternativos y candidatos del Pacto Histórico en Barranquilla por mantener y ampliar sus espacios en las elecciones del próximo 29 de octubre estaban en duda, ahora el escándalo desatado por Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, los puso contra la pared.



Caso Nicolás Petro: ¿Qué va a pasar en la Asamblea del Atlántico tras su renuncia?



Las peloteras y desorganización de estos partidos estaba oculta y con la llegada de la temporada de elecciones salieron a flote.

La situación que arrastra el Pacto Histórico en Barranquilla se evidenció el pasado sábado, día del cierre de inscripciones cuando el precandidato de la Colombia Humana a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, recibió el aval y a los pocos minutos le fue quitado, por lo que debió declinar de sus aspiraciones y anunciar demandas contra el partido.



Ahora con la tormenta que provocó Nicolás Petro, al admitir ante la Fiscalía que a la campaña de su padre ingresaron dineros ilícitos que él recibió, la situación para el partido de gobierno en Barranquilla se complica con miras a las elecciones, a donde la colectividad llega reventada.



Este escenario fortalece a una oposición que en algunas ciudades del Caribe viene tomando fuerzas y alzando la voz.

Jaime Bermejo, profesor de la Universidad Libre de Barranquilla, explica que el panorama que se avecina es que el partido de gobierno en el Atlántico, donde en las elecciones presidenciales fue una aplanadora derrotando a las caciques y movimientos tradicionales, perderá un gran espacio, que se reflejará en votación.



“La izquierda perderá un gran especio. Es solo mirar el Cesar, donde la derecha va a recuperar espacios que con el presidente Petro se pensaban ganados. La ciudadanía rechazará los actos de corrupción que se han ventilado con Nicolás Petro”, sostuvo.



Para Jair Vega, sociólogo e investigador de la Universidad del Norte, este tipo de escándalos desvían la atención de la opinión y la misma gobernabilidad de los verdaderos problemas de la región.



Vega recordó casos como el de la filtración de los dineros del narcotráfico a Ernesto Samper y el escándalo de la ‘Ñeñe Política’ en el gobierno de Iván Duque, en donde se generó una gran confusión en el país, que al final los órganos encargados de investigar a profundidad los casos no entregaron los resultados que muchos esperaban.

Más detalles del panorama en la región

En el caso de Petro, sostiene Vega, la situación afecta la legitimidad electoral y mina la credibilidad de dos banderas de su gobierno: “transparencia y lucha contra la corrupción”.



De los lados del Pacto Histórico hay silencio, muchos solo esperan aguardar, mantienen su respaldo y credibilidad con el presidente Gustavo Petro y coinciden en que se trata de una persecución.



“Cuídese de tener un hijo malcriado”, fue lo que atinó a decir uno de sus voceros, que no quiso ser identificado para explicar que lo de Nicolás Petro es un acto de irresponsabilidad y falta de ética.



En video: hijo de Diomedes Díaz sufrió atraco en restaurante del norte de Barranquilla



La crisis se refleja en otros departamentos del Caribe, como es el caso de Bolívar, donde el partido del presidente Petro no logró consolidar candidato a la Gobernación y las listas a Concejo y Asamblea han generado inquietudes, porque no estaba claro si quedaron bien inscritas.



En el Magdalena, esperaban que el ambiente del petrismo pudiera ser mayor, por cuenta de su cercanía con la Gobernación de ese departamento.

