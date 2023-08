La vida apacible del municipio de Puerto Colombia se ha visto alterada en los últimos días por las acciones de los grupos criminales, que también buscan generar miedo y terror entre los porteños.



En esta ocasión los violentos tocaron las puertas del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, uno de los principales templos católicos del Atlántico, ubicado en la plaza central de esta localidad, en el área metropolitana de Barranquilla.

El sacerdote Jaime Barrios Mercado denunció en plena misa de este fin de semana que está siendo víctima de extorsiones por desconocidos, quienes hasta el momento no se han identificado como miembros de alguna banda delincuencial.



Con conversación telefónica el religioso le contó a EL TIEMPO que a través de panfletos le vienen exigiendo dineros, que aseguran le entregó la Gobernación del Atlántico para la celebración de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, celebradas el pasado 16 de julio.



“Nunca he recibido un peso de la Gobernación. Ellos tampoco entrega dinero en efectivo”, dijo Barrios. “Me dicen que me gasté esa plata en carros y amenazan con publicar una lista de contratos en los que aparezco”, agregó quien se encuentra desconcertado por este tipo de señalamientos.



El padre Barrios recordó que hace dos años, antes que él llegará al municipio, la Gobernación del Atlántico hizo una inversión en la recuperación del templo, que es patrimonio arquitectónico del país, “pero ellos trajeron sus contratistas y ejecutaron directamente el proyecto”, subrayó.



Por lo pronto el sacerdote ha pedido a su comunidad que ore por él, que está tranquilo sigue en sus actividades pastorales.



“Trabajo con el Ejercito y he recibido mucho apoyo, lo mismo que la Policía y la misma comunidad. Solo espero que las autoridades hagan lo suyo”, puntualizó.

