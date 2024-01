Los impactantes audios de supuestas amenazas del Negro Ober desde la cárcel a tendero

Las autoridades se encuentran investigando unos audios que registran supuestas amenazas del Negro Ober y un sicario a un tendero en el municipio de Malambo (Atlántico).



En las grabaciones, que se empezaron a difundir desde este lunes 15 de enero, a través de las redes sociales, un presunto sicario del señalado líder de los Rastrojos Costeños le manda un video para demostrarle que ya está en la tienda de la víctima.

“Mi viejo, aquí estamos de nuevo. Solamente falta que usted dé la orden pa’ encender esta tienda a tiros. Usted sabe cómo es, mi hermano”, dice el individuo, mientras apunta la cámara hacia el negocio que estaría siendo objeto de extorsión.



En otra grabación, aparece Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, dirigiéndose al tendero para advertirle que podría atentar contra sus familiares, de no acceder a sus pretensiones.

“Buenos días, mi hermano. Oiga, ayer le íbamos a encender esa mondá a tiros. Ahí tengo a los pelaos nada más, deje que me conteste mi jefe de sicarios, que creo que está hablando con usted y no le ha querido contestar esa mierda. Deje que me conteste el muchacho, pa’ que le vuele esa mondá y le mate al sobrino suyo”, expresa el sujeto.



El hecho ha causado indignación, toda vez que da cuenta de las facilidades que aún tiene el Negro Ober para seguir delinquiendo e intimidando desde la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá.

Panorama en Malambo

Entretanto, la tienda que es objeto de amenazas, según el video y el audio, permanece cerrada. Está ubicada en el barrio El Carmen, en el área metropolitana de Barranquilla.



De acuerdo con las directivas de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), más de 200 tiendas se han cerrado en la ciudad y los municipios del área por el flagelo de la extorsión hechas por bandas delincuenciales, entre las que aparece Los Rastrojos Costeños, del Negro Ober, según las autoridades.



Asimismo, se ha conocido una carta de este individuo, en la que se defiende de señalamientos de extorsión y denuncia que están afectando su “buen nombre”.

