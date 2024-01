Alias Negro Ober señala que ‘utilizan’ su nombre y su voz para extorsionar en Atlántico

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, se defendió, por medio de una carta, de los señalamientos en su contra, en los que se asegura que sigue extorsionando desde la cárcel La Picota, de Bogotá, a los comerciantes del área metropolitana de Barranquilla.



El presunto líder de la banda delincuencial Los Rastrojos Costeños se pronunció, luego de que se difundieran unos audios con amenazas a un tendero que debió cerrar su tienda en el municipio de Malambo.

“Buenos días, mi hermano. Oiga, ayer le íbamos a encender esa mondá a tiros. Ahí tengo a los pelaos nada más, deje que me conteste mi jefe de sicarios, que creo que está hablando con usted y no le ha querido contestar esa mierda. Deje que me conteste el muchacho, pa’ que le vuele esa mondá y le mate al sobrino suyo”, se escucha decir al sujeto.



Antes de ese audio, se conoció el video que, al parecer, grabó un sicario al frente del establecimiento comercial, para avisar que ya está en la tienda y que solo espera la orden para disparar.



¿Inteligencia artificial? El Negro Ober reaccionó este martes 16 de enero, escribiendo un documento que dirigió al director de La Picota, Horacio Bustamante, para denunciar que “están utilizando mi nombre para extorsionar”.



“Esta vez en el municipio de Malambo, donde yo no tengo ningún tipo de injerencia y estoy dispuesto a que hagan un cotejo de voz, porque me están perjudicando”, expresó Martínez Gutiérrez en la carta.

La queja sobre otros presos

Agregó que otros presos o internos “quieren dañar mi tranquilidad” y señaló que no está dispuesto a que eso siga ocurriendo, ya que “van varias veces que lo han hecho”, provocando varios allanamientos a su celda.



“No me han encontrado nada en absoluto. Por lo que solicito de manera cordial su intervención”, cerró el Negro Ober.



Sobre estos últimos audios y video, las autoridades anunciaron una investigación, con el propósito de esclarecer el hecho, el cual motivó al cierre del negocio en el área metropolitana de Barranquila.

