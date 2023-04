Un verdadero dolor de cabeza viven cerca de 4.200 familias que se ven afectadas por la negligencia de la firma Navarro Tovar, que de acuerdo con Air-e, ha incumplido reiteradamente con el pago del servicio de energía de las áreas comunes de seis condominios ubicados en Soledad y Barranquilla, sumando una deuda que asciende a más de cuatro mil millones de pesos.



(Lea además: ¡Qué peligro! Abanico de techo cayó y lesionó a tres estudiantes en Uniatlántico)



"Pese a los intentos de diálogo y a las mesas de trabajo, la firma ha hecho caso omiso de las advertencias y reclamos de la empresa, que se verá obligada a terminar el contrato de prestación del servicio de energía e igualmente avanza en procesos penales y ejecutivos respectivos", dijo la compañía en un comunicado.

Es inadmisible que la firma administradora no haya honrado su compromiso con el pago de los servicios de energía FACEBOOK

TWITTER

En la mañana de este jueves, la empresa realizó el corte del servicio en el condominio Puerto Millo en Soledad que tiene una deuda de 634 millones de pesos.



Ante la negativa de acceso a los operarios para efectuar la suspensión del suministro de energía en el área común, se hizo el corte general del condominio.



(También: Comerciantes de Barranquilla no irían más a las reuniones de seguridad)



"La negligencia de esta firma administradora de propiedad horizontal es preocupante, puesto que ha impedido en múltiples ocasiones que los técnicos de Air-e efectuaran la suspensión del servicio, pese a la millonaria deuda. Esta situación llevó a la empresa a iniciar los procesos penales correspondientes contra la firma Navarro Tovar", explicó Air-e.



Al tiempo, la empresa de energía lamentó "la situación que enfrentan las personas que residen en estos condominios, quienes han cumplido con el pago de los costos de administración. Sin embargo, es inadmisible que la firma administradora no haya honrado su compromiso con el pago de los servicios de energía".



(Lea: Evalúan condiciones técnicas y logísticas para la construcción de la draga)



Finalmente recomendaron a los residentes no solo de estos condominios, sino de todos en general, realizar "una revisión y seguimiento profundo a la labor de los administradores y garanticen el pago oportuno de los servicios y de más acreencias de los edificios, en aras de evitar afectaciones al patrimonio de miles de personas".

Más noticias