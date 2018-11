Llegan Navidad y Año Nuevo, épocas que se catalogan ‘premium’

Se avecinan la Navidad y el Año Nuevo, épocas ‘premium’ del año, en criterio de la psicóloga y experta en comportamientos de consumo María Mercedes Botero. Es además, la temporada del pretexto para que los miembros de la familia se integren, se rompan los condicionamientos, se rescaten las buenas prácticas, se sueñe, la del perdón, la del reconcilio y la de ponerse metas.ional Caribe

"No debe asociarse con la época del mayor gasto y mayor consumo. Hay que cambiar, ser más incluyentes, recuperar el hábito de vivir juntos, de hermanarnos más y compartir los espacios comunes. Es la fiesta con 'traje'…yo traje trago, yo traje comida y yo traje las ganes de verte”, manifiesta la experta.



¿A propósito, cuáles son las tendencias?

Hay dos: en servicios y productos.



¿En servicios?

Sí. Hay servicios religiosos que son demandados. Se están rescatando la tradición de las velitas y de la misa de gallo.



¿Recuperar el fervor religioso perdido?

Así es y hay convocatorias de las iglesias para ayudar a la gente pobre.



¿Y en cuanto a productos?

Bueno. La Navidad tiene unos rituales que están ligados a los encuentros y a la celebración.



¿Pero ellos van ligados a algo?

Sí, a lo siguiente: es un consumo cultural porque si la familia es paisa no puede faltar el buñuelo y la natilla; pero si es costeña habrá pasteles o hayacas.



¿Es decir, cada familia festeja según su sitio de origen?

Exacto. La tradición de la celebración de la Navidad en el país es reunirse en familia y comer. Entonces todos los insumos de la canasta familiar se multiplican y se les agregan otros porque siempre llegan los visitantes.



A tener la nevera y la despensa llena…

Sí y es porque se reactiva la canasta familiar.



¿Todo esto para el ritual familiar?

La comida alrededor de la mesa genera el recuerdo y la anécdota, y es una preparación colectiva. No es que llegues a la casa de alguien, no; tú llevas y traes comida.



Al festejo navideño, por lo general, se le mete el ingrediente del trago...

A mí no me gusta el consumo irresponsable de licor. Celebrar en familia no tiene porqué llegar a eso; hay gente que se aprovisiona con cajas y cuando hay exceso de consumo se termina en peleas y disgustos. Hay que ser moderados.



¿Qué otra tendencia has percibido en las investigaciones de consumo?

Se utiliza mucho al amigo secreto porque no tenemos plata para darle regalo a cada miembro de la familia, sino que te toca uno. Se hacen listas previas con los gustos y se ponen unas cuotas fijas. Eso es sano en la economía doméstica.



¿Y en cuánto a la animación musical de la pachanga familiar, hay cambios?

Antes la gente coleccionaba la música, ahora la descargan. Hay gratis y hay compra de ella.



¿Alcanza el presupuesto para tanto?

No, hay que ser racional. No olvidemos que es mes de matrículas, por lo tanto primas y salarios deben ser muy bien distribuidos. Hay que asegura los compromisos.



¿Existía la costumbre de comprar en octubre y noviembre la pinta de diciembre y otras cosas, sabes si eso se mantiene?

Ha cambiado un poco el tema porque la Internet, ahora, por ejemplo, con lo del viernes cibernético, del Friday Day y todo eso, la gente compara más los precios y sabe que no hay tanta verdad; antes te tocaba creerte lo que te decían que era más caro en diciembre.



¿Insisto, la plata sí alcanza?

Lo que uno ha visto es que hay un incremento en las necesidades de compra y el salario o los ingresos no están igual, entonces las familias hacen bolsas comunes, la distribución del gasto de Navidad.

Hay un incremento en las necesidades de compra y el salario o los ingresos no están igual, entonces las familias hacen bolsas comunes, la distribución del gasto de Navidad.

¿La salida callejera o el paseo turístico se puede incluir en las tendencias?

También son rituales de las familias salir a playas, a la orilla de un río, visitar a otros, incluso ir a salones de belleza para ir más elegante a las fiestas y eso es un egreso fuerte. Entonces, súmale colegios aguinaldos comida viajes; o sea antes, rinde.



¿Pero hay también otros caprichos?

Claro, hay gente que contrata para que le arreglen la casa y les armen hasta el arbolito.



¿Y en esta era de la tecnología cómo marcan los gustos?

Precisamente, en los estudios que hemos preguntado que si tiene un poco más dinero en la Navidad en qué lo invertiría y la respuesta es en tecnología; me quiero cambiar el celular, el computador; ya el carro no es tan de gusto, ni tampoco pintar la casa para que esté bonita.



Pero son necesidades que las empresas inculcan al potencial cliente, ¿no crees?

Eso se llama ‘obsolescencia programada’ y es que, prácticamente, obligan al consumidor. Por ejemplo, lo inducen a que cada tres años debe cambiar de celular. Todas las cosas que antes duraban décadas, ahora no.



¿Cómo puede un consumidor ahorrar?

Bueno hay familias que hacen bolsas comunes, durante el año, que representa ahorro en materia de gastos durante el fin de año.



¿Antes, en vacaciones la gente leía libros para relajarse y descansar, eso sigue o quedó relegado al olvido?

Uno para las vacaciones tenía listo un paquete de revistas y unos o tres libros, que intercambiaba con los amigos, incluso se regalaban tarjetas para comprar material de lectura y discos, pero ya eso, prácticamente se perdió.



¿La gente come y rumbea en la casa a o sale a ver qué encuentra en el comercio?

Ambas cosas se ven aún. Los que salen prefieren sitios de comida tradicional, igual que lugares con buena música y trago. Es como recordar restaurantes y bailaderos que hicieron historia.



¿Y teniendo en cuenta la oferta gastronómica internacional de la ciudad que prefiere el consumidor?

Lo árabe, luego lo italiano y lo asiático, en ese orden. También hay diversificación en comida de mar, que peruanos y asiáticos están tomándose. Los restaurantes para esta época se preparan.



Se está viendo, cada vez más, que el 7, el 24 y el 31 la moda es ir a cenar y bailar en hoteles o clubes…

Sí, hemos estudios para clubes en la ciudad y vemos que viene subiendo el hecho que la familia le gusta estar con los amigos en sitios para que los atiendan bien; incluso consideran que ahorran gastos y no están con el sofoco de la fiesta en casa.



¿Esta época es fácil detectar al tipo de comprador?

Claro. Hay unas compras compulsivas y otras impulsivas.



¿Ejemplo de ambas?

La primera te la ilustro con la persona que compra y compra arreglitos de Navidad cuando al arbolito ya no le cabe un adorno más, repiten más de lo mismo; y la segunda es que pasas por una vitrina, te devuelves, y ves algo que te llama la atención lo compras y luego en la casa no hay donde ponerlo. Estamos llenando la Navidad de chécheres, cuando se puede reciclar.

