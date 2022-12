La Policía del Atlántico reportó este sábado 24 de diciembre la incautación de 238 botellas de licor adulterado que estaban listas para ser comercializadas en las fiestas de Navidad del municipio de Sabanagrande.



El hallazgo lo realizó el personal adscrito al grupo de investigación criminal Sijín, en coordinación con funcionarios de la Secretaria de Rentas departamentales.

Las autoridades atendieron las denuncias de varios vecinos, que alertaban sobre fuertes olores a alcohol, por lo que los funcionarios se desplazaron hasta el barrio Gaitan, en la población mencionada anteriormente.



Al llegar al sitio indicado por los denunciantes, los investigadores se percataron de que en la vivienda funcionaba una fábrica clandestina de licor adulterado.



En el lugar, también fueron encontradas 100 botellas vacías, 200 tapas, estampillas y otros elementos que utilizan para adulterar estos productos.

Las recomendaciones de las autoridades

Por lo anterior, las autoridades del departamento entregaron una serie de recomendaciones para identificar licor adulterado.



Desconfiar de las bebidas alcohólicas que estén por debajo de los valores habituales. Comprar el licor en sitios de confianza. Revisar el aspecto de las botellas antes de consumir su contenido y dudar de cualquier deterioro en su presentación.



Verificar que el licor no tenga sedimentos. Revisar la estampilla de seguridad, cerciorarse que no esté rota o en mal estado, y que no presente inconsistencias en su impresión, entre otros. Revisar que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan residuos de pegamento.



En caso de tener dudas, usar la aplicación móvil Edesk, disponible para dispositivos Android y iPhone, con la que se puede confirmar la originalidad de la estampilla.



BARRANQUILLA

