Carismática, apasionada, trabajadora y perseverante… Son algunas de las cualidades de Natalia de Castro González, la soberana del Carnaval de Barranquilla 2023, y, según las estadísticas, la reina número 89 en la historia de la fiesta popular más importante del país.



Pero sus virtudes no se quedan ahí, pues esta joven barranquillera, de 28 años, es una de las personas más preparadas para ocupar el puesto que muchas jóvenes de la ciudad sueñan, y eso es gracias a su entusiasmo, alegría, disciplina y su inmenso amor por el baile.



Natalia es hija de Augusto de Castro Chicaiza y Sandra González Atencia y junto a su hermana Isabella conforman una familia carnavalera que la ha apoyado desde niña.



Natalia es graduada de Ingeniera industrial de la Universidad Autónoma del Caribe

La reina del Carnaval Natalia de Castro González y representantes del Reinado Popular. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Aunque es graduada de Ingeniera industrial de la Universidad Autónoma del Caribe y termina una especialización en Gerencia de Producción y Operaciones Logísticas, esta egresada de bachiller del Colegio Lourdes no ha dejado bailar, aprender y enseñar, argumentando siempre que cree en el poder de la danza como herramienta transformadora de personas y territorios, en la que se aprende disciplina, constancia y resistencia, valorar el arte de compartir y construir en equipo.



Trayectoria artística

Con 16 años de trayectoria artística en la Escuela de Danzas de Julie de Donado, Natalia ha adquirido una importante formación, base para desarrollar todo su talento. Su maestría en el baile la han llevado a ganar competencias internacionales en países como Panamá y México, donde también ha sido tallerista y jurado. Además, obtuvo una beca universitaria gracias a sus aptitudes dancísticas, lo que la ha llevado a bailar en festivales universitarios por varios países de Latinoamérica.



Su pasión por el baile la ha impulsado a estar en constate preparación, por lo que ha tomado talleres de danza internacional, danza árabe, española, contemporánea, folclórica, hip hop y flamenco, uno de sus ritmos preferidos junto al mapalé.



Y así mismo, Natalia se preocupa por transmitir parte de lo que sabe y ha aprendido, dictando clases personalizadas a niñas y jóvenes, de danza, ritmos folclóricos y modernos.



La cercanía con el Carnaval ha sido determinante en la vida de la soberana, pues ha hecho parte de la producción de varios espectáculos, bien sea como directora o como miembro del equipo creativo, como en el caso de las coronaciones de las reinas infantiles Miranda Torres, en el 2020, y Victoria Char Warner, en el 2022, y parte del elenco en varias lecturas de bando y coronaciones.



Además, la reina del Carnaval 2023 hace parte de la ‘Fundación Por ti Joven Barranquilla’, que ayuda con alimentos a habitantes de la calle y actividades recreativas a niños de sectores vulnerables.

Escogencia, designación y mandatos reales

Durante la puesta en escena, la reina realizó un recorrido por los logros obtenidos y bailó diferentes ritmos. Foto: Agencia Kronos

Desde el 27 de agosto se conoció el nombre de Natalia como Reina de los barranquilleros, rumberos y carnavaleros, pero para su escogencia se realizó de nuevo un proceso que le ha permitido tanto a ella como a varias jóvenes de la ciudad, soñar con alcanzar esa anhelada posición.



Fueron 11 jovencitas las que participaron, el mayor número de aspirantes en la historia de la fiesta. Todas talentosas, entusiastas y con profundo amor por el Carnaval, que presentaron una entrevista y prueba de baile ante un comité especializado en temas de tradición, patrimonio, comunicación y danza, temas que se evaluaron con rigurosidad. Los resultados se entregaron a la junta directiva, que conoció a las aspirantes y designó finalmente a Natalia.



Desde ese momento, la Reina no ha parado, primero en su preparación y apenas inició oficialmente la agenda carnavalera, ha volcado toda su energía y alegría en cada uno de los eventos a los que asiste, transmitiendo su entusiasmo y amor por la fiesta currambera.



Plasmadas quedaron sus intenciones en el acto de Lectura del Bando, realizado en la Plaza de la Paz, evento en que la soberana aprovechó para, asumiendo su investidura, mandar a sus súbditos a gozar del Carnaval en paz y tranquilidad y olvidando los días tristes que vivieron la ciudad y el país en materia de salud, por eso su mensaje: "Alisten la mochila y vengan todos a bailar, porque este Carnaval ni crean que me lo van aplazar. Y al que vea con la tosecita me lo dejan quieto y solo, y si no le cantan la de Messi: andá pa’ llá, bobo".

