En la mañana del 31 de diciembre de 1993, Nancy Mestre le contó a su padre una gran noticia, había aprobado el examen de inglés que necesitaba para poder viajar a los Estados Unidos.



Frente a la alegría de la noticia, Martín Mestre asegura que su hija le pidió un permiso especial: pasar la noche de Año Nuevo con quien sería su pretendiente. “Le pidió permiso a la mamá y a mí para salir ese día porque Jaime Saade quería llevarla a la cena familiar; yo lo había visto una o dos veces”, señala.



(En contexto: La historia del horrendo crimen de Nancy Mestre: ¿habrá justicia tras 29 años?).

Cuando el reloj marcó la medianoche, Nancy Mestre celebró con su familia y sobre la 1:00 a. m. Jaime Saade llegó a recogerla. Antes de que salieran, Martín le pidió al hombre que la cuidara, no sin antes recordarle que tenían permiso solo hasta las 3:00 a. m.



Sobre las 6:00 a. m. del 1° de enero de 1994, Martín se despertó con una corazonada, su instinto de padre le dijo que algo andaba mal. “Yo salí a buscarla por todos los sitios en los que podría estar. Salí desesperado”.



(Le puede interesar: Esposa de Jaime Saade rompe su silencio: da radical versión sobre Nancy Mestre).

Jaime Saade, asesino de Nancy Mestre. Foto: Archivo EL TIEMPO

Al llegar a la casa de la familia Saade, Martín encontró a la mamá de Jaime trapeando el piso. “Como estaba oscuro, yo no me di cuenta de que había sangre y luego me di cuenta de que era de mi hija”, narra.



Cuando pidió una explicación sobre lo que había ocurrido dentro de la vivienda, la mujer solo supo responder que Nancy había sufrido un accidente y que se encontraba en la Clínica del Caribe.



Nancy luchó por su vida durante varios días, pero finalmente su corazón dejó de latir el 9 de enero de 1994.



Luego de darle el último adiós, se llenó de valentía e interpuso la denuncia contra Jaime Saade, el hombre que estaba con Nancy la madrugada en la que fue atacada y quien al poco tiempo salió del país. “Yo le prometí buscarlo, para que respondiera”, recuerda Martín, sin saber que esa búsqueda le tomaría 26 años.



Al mismo tiempo, las autoridades también tenían en la mira a Saade como el principal sospechoso. El cuerpo de Nancy presentaba varios hematomas; restos de pólvora en sus manos indicaban que había intentado luchar por su vida.



El informe forense era claro, la barranquillera había sido agredida sexualmente y asesinada por quien sería su pareja, Jaime Saade.

Jaime Saade será extraditado a Colombia

Gracias al esfuerzo de Martín Mestre y la dedicación que puso para aprender sobre investigación para clamar justicia por su hija, el proceso judicial para logar la extradición de Saade se dará en unas semanas. Recordemos que el victimario se encuentra en Brasil.



Martín Mestre estuvo acompañado de un grupo de abogados en Washington que encabezó la abogada colomboestadounidense Margarita Sánchez, junto con Raúl Rafael Romero y Fabio Humar, según informó el padre de Nancy para W Radio.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS