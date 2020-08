Gloria Plata acabó filas y tramitadores en la Oficina de Pasaportes

“El reto es mantener la oficina en el nivel más alto, el mismo que durante años mantuvo ella”. Son las palabras de una de las funcionarias de la Oficina de Pasaportes del Departamento del Atlántico, que ayer perdió a su jefe y líder, la abogada Gloria Plata.

El deceso de la funcionaria se registró en la Clínica Porto Azul, en la mañana del domingo, luego de librar una dura lucha contra un cáncer.



La noticia generó conmoción en la ciudad, como quiera que Plata era conocida como una de las mejores servidoras públicas no solo de la ciudad y el departamento, sino del país, que logró posicionar su dependencia como una de las más eficientes de Colombia, que antes del cierre por la pandemia del coronavirus, en un día, entregaba entre 120 y 180 pasaportes y podía recibir 300 personas.



“Se convirtió en sinónimo de vocación, excelencia y entrega. Consagró su vida al servicio público y transformó la Oficina de Pasaportes del Atlántico en modelo nacional”, fueron las palabras de la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien a través de su cuenta de Twitter, aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos.

Gloría Plata era natural de Puerto Wilches (Santander), abogada con especialización en Derecho de Familia, y mayor de la reserva del Ejército Nacional. Le sobrevive un hijo.

Así la recuerdan

EL TIEMPO logró hablar con varios de los compañeros y jefes de Gloria Plata, quienes no dudaron en destacar no solo la excelencia labor que cumplía en esa oficina, sino la vocación para atender a las personas que llegaban allí.



A Plata se le atribuye el haber acabado con las filas, los tramitadores y la programación de citas, y lograr modernizar una oficina, que no solo atiende a personas del Atlántico, sino de todos los departamentos y municipios del Caribe, que conocen de la agilidad, transparencia y eficacia de la Oficina de Pasaporte del Atlántico. Ella estuvo en el cargo durante todo el tiempo, sin importar el partido político del gobernador de turno y sin ser ficha política de nadie.



Pero no siempre fue así. Cuando Plata recibió, hace 34 años, esta oficina estaba a punto de ser cerrada porque no cumplía con los lineamientos para expedir pasaportes.



Aquí se tardaban meses para entregar un documento y en ocasiones ni lo entregaban, además de las largas fila y las denuncias por corrupción de algunos funcionarios y de personas que se aprovechaban de las congestiones para cobrar por conseguir un puesto y los tramitadores que permanecían en las afuera de la oficina como 'moscas'.



Hoy cuenta con tecnología de punta, gracias al apoyo de los gobernadores de turno que vieron en esta funcionaria, y su equipo, un servicio impecable que al año se traduce en rentas para las arcas del departamento.

Una funcionaria que lleva 20 años en esta dependencia la recuerda por lo exigente que era con los trabajadores, pero le agrade el ejemplo de honestidad, y todas las enseñanzas que le dio al equipo de trabajo. “Fue una mujer que supo lo que es el amor por servicio de los demás y entender la importancia del significado de lo que es ser servidor público”, dijo la mujer con la voz quebrada.



José Antonio Segebre, ex gobernador del Atlántico, no ocultó el dolor que le causó la noticia y con honda tristeza la recordó no solo como una funcionaria excelente, sino como una amiga personal, que tenía un trato especial lleno de afecto y respeto para los demás.



“Es un ejemplo para las futuras generaciones colombianas de funcionarios”, dijo Segebre, que recordó la vez que fue la oficina e hizo la fila para que lo atendieran. “Fue tan rápido y eficiente el servicio que ella no necesitó salir recibirme.”

El pasado 30 de diciembre, el saliente gobernador Eduardo Verano le entregó a Plata un reconocimiento por el excelente servicio prestado.

Algunas reacciones

Cuando se conoció la noticia de la muerte de Gloria Plata, las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y reconocimiento para ella, su familia, amigos y compañeros de trabajo.



Edgardo Sales, ex gobernador del Atlántico y empresario del sector inmobiliario, pidió que “quien la suceda honre estos 32 años de orden, servicio al usuario, transparencia y profunda vocación de servicio”.



El exgobernador y ex alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, escribió en su cuenta de Twitter: “Con tristeza despedimos a una gran amiga a la que recordaremos siempre con cariño. Gloria Plata se destacó toda su vida por ser una gran persona y funcionaria pública ejemplar. Lamento su fallecimiento y comparto mis sentimientos de pesar con sus familiares y amigos cercanos”.



Otro reconocimiento en las redes sociales fue el que le hizo el periodista Jorge Cura: “En mi vida de periodista no conocí una mujer más entregada que ella al servicio público. Un cáncer que la hizo sufrir hasta su último suspiro se la llevo hoy”.



Y el senador barranquillero José David Name también lamentó la desaparición de la funcionaria: “una mujer que siempre se destacó por su servicio y calidad humana, deja una huella profunda en su gestión como directora de la oficina de pasaportes del Atlántico”.

