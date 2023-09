El incesante calor y la implacable humedad se harán sentir en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, durante el partido que por las eliminatorias al Mundial 2026 disputaran este jueves los seleccionados de Colombia y Venezuela a partir de las 6 p.m.



(Además: Barranquilla está lista para vibrar con el juego entre Colombia y Venezuela)



Si bien el balón rondará cuando se estima que el sol ya se ocultó, y la llegada de la noche refresca la ciudad, los pronósticos del clima indican que la temperatura en Barranquilla este jueves estará entre el 26-32 grados y la humedad estará por encima del 76 por ciento.

Los expertos explican que el clima del Metropolitano influye en el estilo de juego de la selección colombiana.



(También: Crisis de gas en el Caribe: estas son las medidas que propone Naturgas)



La humedad, que la aceleran en regando el césped antes de iniciar el partido, hace que el balón se vuelva más rápido y difícil de controlar, lo que requiere una mayor precisión en los pases y un dominio.

Facebook Twitter Linkedin

Este escenario deportivo tiene 24 entradas. Foto: Imagen tomada de la página de la Alcaldía de Barranquilla

Además, el agotamiento puede llegar rápidamente, lo que hace que la resistencia sea un factor clave.



Lo cierto es que cuando la humedad, el calor y la pasión de los hinchas por animar al tricolor se instalan en el Metropolitano,

Ojo a las medidas de salud



La Secretaría Distrital de Salud tendrá preparado dispositivos en el interior y exterior del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) , quien estableció la ruta a tener en cuenta en caso de presentarse algún requerimiento.



Las IPS de la ciudad estarán a disposición del sistema de emergencias médicas, el cual entrará en alerta amarilla a partir de las 6:00 p. m. de este miércoles hasta el 8 de septiembre a las 6:00 a. m.



(Lea: Barranquilla: ojo a las medidas de movilidad estipuladas por el partido de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

El ambiente en el estadio Metropolitano es el de una verdadera fiesta deportiva. Foto: Vanexa Romero/ETCE

El distrito anunció que "al interior del escenario y bajo la coordinación de los organizadores del encuentro se dispondrá de 5 ambulancias, 3 básicas y 2 medicalizadas, 80 socorristas de Cruz Roja. De igual manera, se ubicarán 3 Módulos de Estabilización y Clasificación de pacientes (MEC), 1 principal y 2 en tribunas, 13 médicos de MiRed IPS y más de 10 funcionarios de la dependencia en salud disponibles para atender cualquier eventualidad".



Adicionalmente, se ubicarán 4 ambulancias básicas en los exteriores del estadio: en la Circunvalar, Avenida Las Torres, Ciudadela 20 de Julio y calle Murillo.

Si va al estadio tenga en cuenta:

Esta dependencia recomienda a los asistentes al estadio Metropolitano:



Hidratarse permanentemente, sin esperar a tener sed.

Usar ropa fresca y cómoda.

Usar gorras, gafas de sol y cremas protectoras solares.

No exponerse por mucho tiempo al sol.

Las personas que estén en tratamiento médico, no suspenderlo, especialmente las personas con hipertensión arterial.

No es recomendable que mujeres embarazadas acudan a este tipo de eventos.

Se recomienda no asistir con niños de brazos ni menores de 5 años.

Personas con síntomas gripales deben usar el tapabocas.

Ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud, ubicar al personal médico asistencial.

Escríbeme leoher@eltiempo.com o @leoher70 si tienes una historia que quieres que cuente.