La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) multó con 765 millones de pesos a la sociedad Inversores & Comercializadora Sandoval Orozco S, propietarios del predio El Pasito, por contaminar una ciénaga en el municipio de Malambo.



En este lugar la autoridad ambiental encontró que se realizan vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas, producto de las actividades de lavadero de vehículos al cuerpo de agua.

Además, estableció la CRA, el lugar no cuenta con los permisos respectivos. En este predio operan la E.D.S Río La Magdalena y el Hotel Dubai Inn, el cual cuenta con 39 habitaciones, zona de parqueo y una infraestructura compatible a lavadero para vehículos y tracto camiones.



“El área de lavado cuenta con rejillas en su parte delantera y, debido al pequeño tamaño de la placa de asfalto, cada vez que se lavan un vehículo, se realiza vertimientos al suelo de aguas residuales domésticas y no domésticas, las cuales contienen detergentes y residuos de hidrocarburos que caen sin ningún tipo de tratamiento al suelo, desde donde por infiltración puede contaminarse el acuífero del área”, precisa el documento de la CRA.



Adicionalmente, precisa el informe técnico, se evidenció que ambos establecimientos comerciales no se encuentran conectados a la red de alcantarillado y vierten sus aguas a un sistema séptico.



Se pudo comprobar, además, que la Sociedad inversiones & comercializadora Sandoval Orozco realizó vertimientos a un cuerpo de agua (Ciénaga de Malambo) de aguas residuales domésticas y no domésticas producto de las actividades de lavadero de vehículos, la estación de servicio y hotelería sin contar con el permiso de vertimientos líquidos otorgado por la autoridad ambiental”, puntualiza el reporte oficial de la CRA.

