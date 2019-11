En Atlántico, casi la cuarta parte de alcaldes son mujeres

Marly Gutiérrez Pérez, del Partido Liberal; Marisabella Romero Sanjuán, del Partido Conservador; Omaira González Villanueva, de la coalición Partido Conservador y Partido de La U; Diana Martínez Forero, de la coalición Cambio Radical y Partido Liberal; y Katherine Pasos Zapata, de Cambio Radical, elegidas en los pasados comicios como alcaldesas de Luruaco, Manatí, Piojó, Ponedera y Usiacurí conforman el 21,7 por ciento de mujeres en cargos de poder en el Atlántico.

Lo anterior, luego de que los 18 municipios restantes, de los 23 que hay en el departamento, serán gobernados por hombres, pero bajo el liderato de la Gobernadora electa del Atlántico, Elsa Noguera, una de las únicas dos féminas escogidas por votación para ese mismo cargo en el país.



Cabe destacar que en estos municipios, Ponedera volvió a respaldar a una mujer luego del trabajo de la actual mandataria Vanessa Bolívar.



Diana Carolina Martínez después de su victoria dijo que "trabajará por ser la voz de Ponedera. Hoy me levanto y de verdad que la alegría es infinita. Y sobre todo me levanto agradecida con Dios porque me da la oportunidad de trabajar por mi pueblo y por mi gente. Bienvenidos a la Ponedera con más esperanza y mejor futuro. Esto es apenas el comienzo", expresó Martínez.



Pero mientras la presencia femenina en alcaldías y gobernaciones tuvo fuerza en Atlántico, en el resto del país la tendencia a la baja fue evidente.



En ese sentido, Carolina Mosquera, investigadora de Sisma Mujer, ONG, la cual trabaja por los derechos humanos de las mujeres, considera que “no solo hubo un estancamiento en el número de mujeres elegidas, sino, peor aún, un retroceso”.



De ahí a que lo visto en Atlántico tenga más importancia. Elsa Noguera, junto a Clara Luz Roldán, elegida gobernadora en el Valle del Cauca, conforman solo el 6.3 por ciento de los ocupantes en ese importante cargo en el país.

La disminución en presencia femenina en ese puesto fue del 60 por ciento, luego de pasar de cinco, en 2015, a dos para el periodo que se avecina 2019-2023.



Y es que mientras en 2015 se inscribieron para competir por las gobernaciones 21 mujeres, en las pasadas elecciones 21 de 176 personas por las que se podía votar, es decir, que 155 eran hombres.



Las cifras son alarmantes en los municipios pues de 1.101 personas elegidas, solo el 11,8 por ciento son mujeres, que llevarán las riendas en 130 poblaciones. De 134 mujeres elegidas como alcaldesas en 2015 a 130 para el periodo 2019-2023, se observa una disminución del 3 por ciento.



En 9 de los 32 departamentos, Amazonas, Arauca, Cesar, Guainía, Guaviare, La Guajira, Risaralda, San Andrés y Providencia, y Vichada, ninguna mujer resultó elegida como máxima autoridad municipal.



En Cesar. por ejemplo, el equilibrio

