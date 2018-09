Varias mujeres denuncian sujeto que ha querido drogarlas para robarlas

Por lo menos tres mujeres que se lo han topado en las últimas dos semanas describen que en el norte de Barranquilla, es un sujeto de tez morena, bien vestido, el que las ha increpado en situaciones aisladas, con la actitud de alguien que las conoce desde hace muchos años atrás.

Una de ellas, relató que luego de tropezarla, el hombre le preguntó "¿no te acuerdas de mi?". Le agarraba la mano y hasta logró darle un beso en la mejilla. La mujer, de unos 35 años, sonreía como con pena de no recordarlo, mientras su supuesto amigo le insistía en que lo acompañara a Cartagena, donde su familia tenía listo un agasajo.



Sin soltarle la mano, la mujer fue persuadida por un transeunte que se dio cuenta de la situación y quien le pidió, con señas, que lo soltara y se fuera de ahí. Eran las 8 de la mañana.



Un caso similar fue denunciado a través de la red social Facebook por una universitaria que describe con las mismas características a un hombre que se le acercó mientras esperaba el bus para irse a la universidad.



A través de un video, relató que ella alcanzó a sentir que se les dormían las manos y que perdía la voluntad para soltarlo y retirarse del lugar, incluso, perdió varios buses que pasaron por la ruta que acostumbra a tomar.

"No se qué me pasó, pero este señor me decía con familiaridad que lo tenía que acompañar a Cartagena y yo no quería, pero no podía soltarlo: algo me echó. Por fortuna un sujeto se acercó y el sujeto no tuvo más que irse del sitio", recordó la universitaria, quien fue abordada, también, en el norte de Barranquilla.



Las presuntas víctimas aseguran que corrieron con suerte y sus casos los hicieron conocidos a través de las redes sociales, lo que mantiene la alerta en gran parte de la comunidad, ante la posible aparición de personas que se dedican al suministro de escopolamina o sustancias que permitan saquear a las personas.



"Iba parqueando por la Iglesia Torcoroma, cuando de repente siento un tipo que se me acerca por el vidrio del copiloto. Me saludó con confianza y por momentos dudé. Fueron segundos, hasta que tomé de nuevo el control y subí el vidrio. El tipo, también moreno, de pantalón beige y camisa por dentro, se retiró como dándome señas para que parqueara mejor", relató otra mujer.



A través de una grabación que se propagó en una cadena de WhatsApp, un padre de familia alertó sobre el supuesto intento de rapto de su hija, en el barrio Villa Santos, en el norte de la capital del Atlántico.



“Un tipo se bajó de un Spark gris humo, se acercó a mi hija y le consultó una dirección. Después trató de montarla al automotor. Ella como pudo se soltó del agresor y corrió. Esta denuncia la hacemos para que las autoridades brinden mayor seguridad a las personas”, dice el padre de la estudiante.



La Policía, por su parte, a través de su cuenta de Twitter @PoliciaBquilla y de parte del general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, pidió evitar compartir mensajes de redes sociales con información que no ha sea verificada por las autoridades ni los medios de comunicación.



“No permita que las #FakeNews sigan afectando la seguridad de nuestra ciudad #RompaLaCadena confirmemos su veracidad y la fuente #ElQueLaHaceLaPaga seguridad con legalidad”, trinó.



Lo cierto es que casos como los denunciados por las mujeres, así como el presunto secuestro del que fue víctima el empresario Rodolfo Acosta y el rapto y asesinato de Brenda Inés Pájaro Bruno, han contribuido a que la percepción de inseguridad se incremente entre la sociedad.



"Hay que tener cuidado, porque las cosas no están fáciles y están pasando muchas cosas en la calle", sostuvo una de las mujeres que fue persuadida por el sujeto antes de ingresar a un centro comercial.

BARRANQUILLA