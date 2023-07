Una mujer fue sorprendida mientras abría los casilleros de un gimnasio en Barranquilla. La escena quedó grabada por la propia afectada, que al regresar al vestier se percató de un ruido, por lo que decidió ver lo que ocurría.



En el video se escucha a la mujer preguntarle a la supuesta ladrona "mi vida, ¿qué haces ahí?", al voltearse la señalada se vio sorprendida.

La víctima le vuelve a insistir qué hace en su casillero. "¿Qué haces ahí? Esos son mis bolsos y estabas revisándome mi cartera. Te estoy grabando", dice.



A lo que la otra mujer le responde "¡qué pena!, ¡qué pena!".



La grabación continúa y se ve en ella intervenir a dos personas, al parecer trabajadores del gimnasio, mientras la señalada sale del baño. La afectada recuerda que está grabando y que no dejará de hacerlo.



Finalmente, la mujer que no ha sido identificada, salió del gimnasio, mientras que la denunciante le dice "se va del Viva por ratera".



Hasta el momento, el gimnasio Bodytech sede Viva, lugar donde ocurrieron los hechos no se ha pronunciado.