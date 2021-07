Así avanza la recuperación de la mujer que cayó desde un segundo piso

"Nadie la empujó, así que no hablen lo que no es, por favor. Se le fue el cuerpo y con la fe en Dios se levantará victoriosa". Estas son las palabras del cantante Engell Melody, al referirse a la mujer que la tarde anterior cayó del segundo piso de una casa y se estrelló con la pavimento cuando él hacia una presentación privada en el barrio Recreo, centro de Barranquilla.



El artista de música urbana fue quien confirmó públicamente que la mujer, identificada como Greysi García, sobrevivió y fue llevada en un carro particular a un centro asistencial de esta capital.



"Está fuera de peligro gracias a Dios. Para esa altura solo fracturas y traumas es un milagro", respondió el joven a uno de los comentarios en la publicación de sus redes sociales.



El caso quedó gravado y fue subido a las redes sociales donde se hizo viral y algunos informaron que la mujer murió como consecuencia del fuerte impacto.



Greysi García se encontraba entre un grupo de personas en el balcón, disfrutando de las canciones del artista, cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío. Quedó tendida en en la terraza, donde fue recogida y llevada a una clínica.



El artista aclaró que no se encontraba muerta y agradeció por las oraciones que se están haciendo en estos momentos por la salud de Greysi.



"Gracias a todas las personas que vienen orando desde temprano por la salud de nuestra amiga Greysi García. Repito, nadie la empujó, claramente se le fue el cuerpo. A cualquiera le puede pasar. Aquí son buenos para señalar y mal informar", puntualizó Engell Melody en su Facebook.

