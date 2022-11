En compañía de una abogada y una amiga, Yesenia González la madre del niño de dos días de nacido, encontrado abandonado debajo de una banca de un parque, apareció reclamando al menor.



El bebé se encuentra recibiendo asistencia en el Hospital Niño Jesús, justamente donde nació el pasado domingo y 24 horas después fue abandonado por su madre en el parque del barrio Villa Carolina, en el norte de Barranquilla.

En buen estado de salud está el bebé de 3 días de nacido que fue abandonado debajo de una banca en el Parque Villa Carolina , al norte de Barranquilla. El bebé está en cuidado médicos, en buen estado y bajo la custodia del ICBF ⁦⁦@PoliciaBquilla⁩ pic.twitter.com/U4etuzHOma — Miriam Peña (@MiryamPenadeCor) November 29, 2022

“La mujer llegó a dar a luz sin controles prenatales e incluso, en el nacimiento como no había historia anterior de la mamá se hicieron todos los exámenes de rigor, descartando un proceso infeccioso y se le dio salida el lunes en la tarde", contó el personal médico al portal Zona Cero.



González, de 28 años de edad, es una wayú de nacionalidad venezolana que tiene otro hijo de ocho años de edad.



Cabe recordar que el pequeño fue encontrado por Neyibe Lozano, residente de Villa Carolina, quien el lunes 28 de noviembre en la tarde paseaba con su perro Apolo y escuchó el llanto. “El cuerpo estaba en la arena”, contó la mujer, que recogió la criatura y la llevo a su edificio donde fue amamantado por una vecina lactante.



Luego lo entregaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla que lo llevó al Hospital Niño Jesús para que le brindaran atención y fue donde las enfermeras y personal médico reconocieron que el pequeño había nacido en este centro asistencial el pasado domingo.

Icbf tiene al bebé bajo protección

El pequeño se encuentra en estos momentos bajo protección del Icbf, cuyo director seccional, Benjamín Collante Fernández, dijo que le fue asignada una madre sustituta que mantendrá la custodia hasta que la situación se aclare.

Bajo protección del #ICBF permanece un bebé de dos días de nacido luego de que presuntamente fuera abandonado en un parque en el norte de Barranquilla. Dispusimos un equipo de Defensoría de Familia quienes iniciaron Proceso de Restablecimiento de Derechos. https://t.co/cKfepwRcFd — Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (@ICBFColombia) November 29, 2022

En declaraciones a la prensa local, Collante no descartó que la madre deba responder ante las autoridades por abandono de menor. “El niño está bajo nuestra protección”, enfatizó.



Sobre la mujer dijo ella dijo que el viernes regresará para realizar un proceso de valoración sicológica ante la Defensoría de Familia.



El Icbf ha recibido muchas solicitudes de familas barranquillera para adoptar al bebé.



El niño permanece bajo el cuido de una madre sustituta y en observación médica en el Hospital Niño Jesús. No se descarta que la Fiscalía entre en la investigación del cas.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com