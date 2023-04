En las redes sociales es tendencia el video en el que se aprecia a una mujer forcejando con un atracador, quien acciona el arma de fuego en varias ocasiones contra el piso, ante la resistencia de la víctima.



(Además: Vertimientos de aguas negras están rondando al ecoparque de Mallorquín)



De acuerdo a las versiones que circulan en algunos portales, el caso se registró a plena luz del día en la carrera 52 entre calles 72 y 74, norte de Barranquilla.

Mujer forcejeó con un ladrón y no se dejó atracar. El delincuente le disparó pero las balas impactaron en el suelo. El hecho delictivo que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió en la carrera 52 entre calles 72 y 74, en el norte de Barranquilla. pic.twitter.com/krT2rLZpmA — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) April 13, 2023

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a una mujer caminando, cuando es atacada por un hombre que saca un arma de fuego y violentamente intentan quitarle el bolso.



(También: Barranquilla: siembran 21 árboles de olivo verde en la plaza de San Nicolás)



La víctima inicia el forcejeo con el delincuente, hasta que cae el piso. Es allí donde el hombre acciona el arma contra el suelo en varias ocasiones.



Los proyectiles impactaron contra el suelo y no lograron herir a la mujer que no se dejó quitar ni el bolso ni el celular.



El ladrón ante la resistencia que ofrece la víctima no le queda otra que salir huyendo. Al parecer el hombre era esperado por una moto.



(Lea: Capturan a dos sujetos que atracaban con una pistola de juguete a un ciudadano)



Mientras que la mujer es socorrida por personas que salieron de establecimientos comerciales y que al parecer alcanzaron a presenciar la dramática escena.



La Policía Metropolitana de Barranquilla no ha confirmado si el tipo de arma del delincuente era de fogueo o de fuego.

En Twitter:@leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente escríbeme a leoher@eltiempo.com