Mujer murió tras recibir descarga eléctrica en Barranquilla

En la noche de este martes, cuando caía una llovizna en diferentes partes de Barranquilla, una mujer falleció electrocutada tras tocar un tubo que sostenía una carpa de un local comercial del barrio Simón Bolívar, en el sur de la ciudad.

Los hechos se presentan en la calle 19 con carrera 7, en le bulevar de Simón Bolivar, cuando la mujer se intentó apoyar del tubo, el cual no contaba con que estuviera energizado.



Según el relato de testigos del suceso, la mujer no se percató de que con la llovizna un cable se había caído lo que causó que este objeto estuviera cargado (con energía), "se apoyó y quedó tirada en el piso de inmediato", afirmó.

Pese a la reacción inmediata de la comunidad, quienes la trasladaron al Camino de Simón Bolívar, la mujer llegó sin signos vitales al hospital, los médicos realizaron lo posible para reanimarla pero no fue posible.



La fallecida aún no ha sido identificada, al parecer la mujer no portaba identificación o fueron hurtadas al caer al piso, las autoridades investigan este hecho.



Se está a la espera de que los familiares se acerquen a Medicina Legal, donde fue llevada, para que recojan el cuerpo.

BARRANQUILLA