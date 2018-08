Habla mujer a la que exmarido le cortó el cuero cabelludo  

A través de un corto video, todavía convaleciente en el hospital donde la atendieron por las heridas que presentaba en el cuero cabelludo, Kenede Vega Garizao acusó a su exmarido, Armando Castro Maldonado, como la persona que presuntamente la agredió con un cuchillo en la madrugada del lunes festivo, luego de que esta se rehusara a tener relaciones sexuales.

La mujer, en un clip de no más de 20 segundos, denunció a las autoridades para que no permitan que su caso quede impune y se capture a Castro Maldonado, de quien se conoce es miembro de la barra Los Kuervos, que apoya al Junior de Barranquilla.



"Quiero que las autoridades hagan lo necesario para que se haga justicia y mi caso no quede impune. Ni una sola mujer debe vivir más el infierno que yo estoy viviendo", dice Kenede ante la cámara.

Quiero que las autoridades hagan lo necesario para que se haga justicia y mi caso no quede impune. Ni una sola mujer debe vivir más el infierno que yo estoy viviendo FACEBOOK

TWITTER

Vega Garizao fue sometida el pasado miércoles a una cirugía en el cuero cabelludo.



La clínica San Diego aseguró, mediante un comunicado, que la recuperación total de la paciente tardará cerca de 6 meses, ya que deberá ser sometida a más cirugías de índole estético.



Los especiaistas confirmaron que la lesión fue producida por un objeto corto punzante.



Del presunto agresor aún no se conoce su paradero.



La barra de Los Kuervos, por su parte, dijo en un comunicado que el presunto agresor no es líder de esa organización y que en caso de encontrarse culpable a uno de sus miembros, determinarán unas sanciones.

BARRANQUILLA.