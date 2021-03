Confirman que Martín Elías no llevaba cinturón y desvalijaron su carro

En la tarde de este jueves concluyó una audiencia más del desarrollo del juicio oral que se lleva a cabo en contra de Armando Quintero Ponce, quien conducía el vehículo en el que se accidentó y posteriormente murió Martín Elías, en abril de 2017.

Después de que EL TIEMPO diera a conocer el pasado lunes un informe del perito con 15 conclusiones sobre el accidente, las cuales respalda a la Fiscalía en su posición de considerar homicidio culposo, este medio accedió en exclusiva a nuevos detalles del proceso penal.



Esta vez, en un interrogatorio que duró un poco más de tres horas, el perito Jhon Fredy Zapata, quien se desempeña en la Sijín como analista de accidentes de tránsito, relató el estudio técnico que realizó al vehículo de placas IWQ913, donde iba el cantante.



Manifestó que al realizar inspección al vehículo encontró gran cantidad de daños en la parte exterior del mismo producto del fatídico accidente.

Adicionalmente, “declaró en el juicio que los sistemas de dirección, transmisión, suspensión y frenos no presentan daños anteriores al siniestro vial, con lo que se concluye que el vehículo se encontraba en buenas condiciones con anterioridad al choque”, dijo una fuente a EL TIEMPO.



Sin embargo, hubo un detalle que impidió avanzar más en esa investigación: no fue posible determinar si hubo falla en el sistema eléctrico, toda vez que los equipos electrónicos fueron sustraídos después del accidente, producto de asaltantes que desvalijaron el carro una vez se volcó.



Finalmente, este nuevo perito experto también concluyó que el vehículo se desplazaba a 157 kilómetros por hora al momento en que el sistema de airbags se activó, y -además- corroboró que el fallecido cantante no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Más detalles del proceso

Hay que tener en cuenta que en el juicio oral inicialmente se están ventilando los testigos de la Fiscalía General de la Nación.



En esta jornada, el ente acusador solo presentó un testigo, mientras que el próximo 15 de abril, a las 9 de la mañana, está programada una nueva sesión con la presentación de un médico legista.



Además, también pretenden presentar a las personas que se encontraban en la casa diagonal al lugar de los hechos, con quienes les ha resultado difícil establecer contacto, según conoció este medio.

