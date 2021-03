Jorge Oñate, amante del fútbol y del boxeo de 'Happy' Lora

La mañana del jueves 25 de enero de 2018, tras conceder una entrevista en un salón cerrado ubicado en la entrada de la sala de redacción de EL TIEMPO, Jorge Oñate, por cortesía, caminó hasta la mitad del lugar y se despidió de los periodistas.

Desde el fondo, la última voz que se escuchó fue la mía, con el "muchas gracias a usted, maestro".



'El Jilguero de América' se volteó, por curiosidad, y, al verme, se dirigió de manera directa hasta mi lugar de trabajo.



"¿Cómo está el boxeo mundial? ¿Ya no tenemos buenos boxeadores colombianos?", fueron las preguntas que soltó en ráfagas.



Le respondí rápidamente, y le dije que me sabía solo dos temas musicales, y uno de ellos era 'Nido de Amor', pero estoy seguro que ni me prestó atención o no le interesó mi respuesta. Él quería hablar de boxeo, de deportes.

El cantante con Carlos Araújo (izq.) y 'Kiko' Barrios, con el uniforme del equipo de fútbol de Jorge Oñate Foto: Álbum de Jorge Oñate

Y comenzó la conversación que se extendió por unos 15 minutos, a la que se unieron Wilhelm Garavito, quien lo había entrevistado, y Manuel Ortega Ponce, mientras el promotor del cantante, Andrés Rangel Moya, más conocido como 'El Moña', de manera desesperada, me hacía señas que cortara porque tenían otros compromisos con otros medios de comunicación por la promoción del Carnaval de Barranquilla.



'Moña' lo hacía a espalda de Oñate, pero el cantante se percató que mi vista a veces se distraía y en una volteó y observó el desespero del promotor. " 'Moña' deja todo tranquilo que estoy hablando con gente que sabe de deportes", dijo.



En ese momento aproveché para preguntar por su amigo Miguel 'Happy' Lora, el excampeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a quien le cantó el himno de Colombia en planchón sobre el mar de Miami, el sábado 25 de julio de 1987, cuando el colombiano noqueó en cuatro asaltos en defensa del fajín al mexicano Antonio Avelar:



--Maestro, para usted, ¿por qué 'Happy' no tuvo un reinado más largo con las condiciones que tenía?

De izq. a der., Jesús 'Kiko' Barrios, Carlos Araújo y Amín Bolívar, los tres jugadores que Jorge Oñate vinculó al Junior a comienzos de los 80. Foto: Lacháchara.org

Si se hubiera cuidado, hoy todavía fuera campeón del mundo FACEBOOK

TWITTER

--Se descuidó --respondió--. Si se hubiera cuidado, hoy todavía fuera campeón del mundo.



No había terminado, cuando le vino otra pregunta:



--Maestro, ¿cómo usted trajo al Junior a tres jugadores: Jesús 'Kiko' Barrios, Amín Bolívar y Carlos Araújo?



--Mi pasión, después de la música, es el fútbol --dijo--. Esos fueron mis tres recomendados, porque jugaban en un equipo que yo tenía en mi pueblo, La Paz (Cesar), ese equipo se llamaba Juventud Pacífico... Ustedes deben recordar que yo venía mucho a Barranquilla a verlos jugar. No fallé con ellos...

Lo complací. Hablé con Don King y eso se hizo. Allí nació nuestra amistad y en agradecimiento me mencionó en dos temas suyos FACEBOOK

TWITTER

Este domingo, tras la muerte del artista en Medellín, 'Happy' Lora estaba adolorido en su residencia de Montería.



"Lo conocí durante mi preparación para la pelea con Albert Dávila, en noviembre de 1986, en Barranquilla. Se me presentó al hotel Cadebia, donde yo estaba concentrado, y me dijo que quería cantar el himno de Colombia en una pelea mía. Lo complací. Hablé con Don King y eso se hizo. Allí nació nuestra amistad y en agradecimiento me mencionó en dos temas suyos: 'El más fuerte' ("Compadre Happy Lora siga en su ley, como el más fuerte") y 'El rey sin ti' ("Compadre Happy Lora, usted sigue siendo el rey"), dijo.



Adolorido también, en su residencia en Bucaramanga, 'Kiko' Barrios recordó su paso por el Juventud Pacífica, que en el pecho tenía el nombre de Jorge Oñate:



"Jugué para él de 1975 a 1979, Jorge se ponía en la raya también a dirigirnos... Cuando el equipo jugaba en La Paz, el pueblo quedaba solo, porque todos nos iban a ver. Además, en todos los pueblos actuábamos... Oñate cuadraba partidos por las tardes de los sábados en los pueblos donde cantaba en la noche, y nosotros a veces veíamos sus actuaciones, y nos íbamos en el mismo bus con él... Un enamorado del fútbol que me mandó directo al Junior en 1980".

Con el libro '15 asaltos con la vida', en la última visita a la sede de EL TIEMPO, en Barranquilla. Foto: Estewil Quesada

Esa pasión por el fútbol, que nació desde el Mundial de Fútbol de 1962, por la selección Brasil y que luego siguió por Junior, lo llevó a jugar fútbol como marcador y volante, a probarse en Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga y Maracaneiro de Bogotá, donde el canto vallenato lo atrapó mientras estudiaba, según contó alguna vez al periodista Francisco Figueroa Turcios, del portal Lachachara.org. Con Figueroa habló hasta pocos días de su hospitalización de su intención de regresar a organizar equipos de fútbol.



--Soy un enamorado del fútbol y del boxeo con peleadores como 'Happy' Lora --manifestó en aquella su última visita a las instalaciones de EL TIEMPO en Barranquilla.



Aproveché, luego de una sesión de fotos, para darle mi libro de crónicas de boxeo '15 asaltos con la vida', y exigió la dedicatoria.



--Bueno sigamos hablando de boxeo --dijo 'El Ruiseñor del Cesar'--. Muhammad Alí ha sido 'El Más Grande', ¿verdad?...

Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO

@EstewilQ

